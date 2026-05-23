Dronlara karşı mobil kalkan: Fransa 17 adet Giraffe 1X radarı satın alıyor

Modern harp sahasında kamikaze İHA’ların ve seyir füzelerinin yarattığı tehditler, Avrupa ordularını alçak irtifa hava savunma yatırımlarını hızlandırmaya zorluyor. Bu kapsamda kritik bir adım atan Fransa Savunma Bakanlığı, kısa menzilli hava savunma kapasitesini taktiksel düzeyde güçlendirmek için harekete geçti. Paris yönetimi, askeri radar teknolojileriyle tanınan Saab şirketiyle resmi bir tedarik sözleşmesi imzalayarak 17 adet yeni nesil Giraffe 1X radar sistemi sipariş etti. Bu hamle, Fransız kara unsurlarının cephe hattındaki durumsal farkındalığını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Mobil operasyonlar ve araç üstü görevler için optimize edildi

Giraffe 1X sistemlerinin Fransız ordusuna entegrasyonunda en çok öne çıkan unsur, sistemin sunduğu yüksek mobilite ve esneklik yeteneğidir. Kompakt tasarımı ve düşük ağırlığı sayesinde bu radarlar; zırhlı personel taşıyıcılar, taktik tekerlekli araçlar veya mobil komuta merkezleri üzerine kolayca monte edilebiliyor. Fransa, satın aldığı bu 17 adet radarı doğrudan hareket halindeki askeri konvoyları korumak ve sıcak çatışma bölgelerinde hızla yer değiştirebilen esnek hava savunma bataryaları oluşturmak amacıyla kullanmayı planlıyor. Araç üstü kullanım konsepti, düşman topçu veya drone saldırılarına karşı radarların hayatta kalma şansını da ciddi oranda artırıyor.

İHA ve küçük mühimmatlara karşı yüksek hassasiyet

Söz konusu siparişin arkasındaki en büyük teknik etken, Giraffe 1X radarının mikro ve mini insansız hava araçlarını (İHA) tespit etmedeki üstün performansıdır. Geleneksel büyük radar sistemlerinin yakalamakta zorlandığı, radar kesit alanı çok düşük olan kamikaze dronları, süzülen mühimmatları ve hatta havan mermilerini bile anlık olarak takip edebilen bu sistem, dost unsurlara çok erken bir uyarı süresi tanıyor. 3D arama yeteneğine sahip olan Giraffe 1X, tehditleri algıladığı anda verileri saniyeler içinde uçaksavar sistemlerine ve füze bataryalarına aktararak otomatik önleme sürecini başlatıyor.