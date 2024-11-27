Dünya tarihine geçmişti! Bayraktar TB3 savaş gemisine böyle indi

Kısa pistli bir gemiden iniş-kalkış yapabilen dünya tarihine geçen Bayraktar TB-3'ün görüntüleri paylaşıldı. TB-3’ün gemi testleri TCG Anadolu'da gerçekleştirildi. Testleri başarıyla geçen TB-3’ün kısa mesafe pist deneyimi başarıyla sonuçlandı.

TCG Anadolu'ya inişi görüntülendi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TB-3’ün TCG Anadolu'ya iniş-kalkış yaptığı görüntüleri geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Bayraktar bu kez TB-3’ün gemi testleri ile ilgili farklı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

TB3 gökyüzünde vals yaptı

Selçuk Bayraktar paylaşımında TCG ANADOLU'ya iniş-kalkış gerçekleştiren TB3'ün görüntülerini Dmitri Shostakoviç'in 2 No'lu valsi eşliğinde sunulması dikkat çekti.

Bayraktar TB3'ün özellikleri

Bayraktar TB3'ün teknik özellikleri, öncü bir platform olduğunu gösteriyor.

14 metre kanat açıklığı ve 8,35 metre uzunluğa sahip olan bu SİHA, 1.450 kg maksimum kalkış ağırlığı ve 280 kg'lık etkileyici bir yük kapasitesi sunuyor.

TEI PD170 turbo dizel motoruyla donatılan TB3, 125 knot (yaklaşık 232 km/sa) seyir hızına ve 160 knot (yaklaşık 300 km/sa) maksimum hıza ulaşabiliyor.

Ayrıca, 24 saatten fazla havada kalma süresiyle uzun mesafeli görevler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Bayraktar TB3'ün en dikkat çekici özelliklerinden biri, TCG ANADOLU gibi kısa pistli uçak gemilerinden operasyon yapabilme kabiliyeti.

Katlanabilir kanatları sayesinde kolay depolama ve konuşlandırma imkanı sunan TB3, tamamen otonom kalkış ve iniş yapabiliyor.

Güçlendirilmiş iniş takımları ve gelişmiş aviyonikleri, zorlu deniz koşullarında bile güvenilir operasyonlar gerçekmek için tasarlandı.

İletişim yetenekleri açısından da üstün özellikler taşıyan TB3, hem görüş hattı (LOS) hem de görüş hattı ötesi (BLOS) yöntemleriyle iletişim kurabilme özelliğine sahip.

Bu sayede, uzun mesafelerde uzaktan operasyon kabiliyeti sunuyor. Ayrıca, altı sabit noktasıyla çeşitli mühimmatları taşıyabilen TB3, lazer güdümlü bombalar ve hassas güdümlü mühimmatlar da dahil olmak üzere geniş bir silah yelpazesini kullanabiliyor.