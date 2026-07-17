Ege'de asimetrik güç dengesi: Yunanistan, envanterine yeni akıllı mühimmatlar katıyor

Yunanistan’ın tedarik listesinin başında yer alan süpersonik füze sistemi, savaş uçaklarının düşman hava savunma şemsiyesine girmeden çok uzaktan stratejik kara hedeflerini imha etmesine olanak tanıyor. Yaklaşık 150 kilometre menzile sahip olan bu mühimmat, özellikle korunaklı sığınaklar, radar istasyonları ve liman tesisleri gibi kritik altyapılara karşı yüksek nüfuz etme yeteneğiyle öne çıkıyor. F-16 platformlarına yapılacak yazılımsal entegrasyon çalışmalarının ardından, jetlerin operasyonel yarıçapı ve durumsal farkındalığı çok daha geniş bir coğrafyaya yayılacak. Bölgedeki askeri hareketliliği yakından izleyen kaynaklar, bu alımın sadece bir modernizasyon adımı olmadığını, aynı zamanda derin darbe kabiliyetini pekiştiren doktrinel bir dönüşüm anlamına geldiğini belirtiyor. Finansman bütçesi tamamen onaylanan tedarik paketinin ilk partisinin, nisan-haziran dönemindeki lojistik planlamalara uygun olarak son çeyrekte üslere teslim edilmesi öngörülüyor.

GPS körlemesine karşı bağımsız navigasyon teknolojisi

Hava Kuvvetleri’nin bir diğer kritik kazanımı olan elektro-optik güdüm kitleri ise muhasım unsurların yoğun elektronik karıştırma uyguladığı sahalarda yüksek hassasiyet sunuyor. Konvansiyonel bombaları akıllı mühimmata dönüştüren bu sistem, uydu seyrüsefer sinyallerinin kesildiği durumlarda bile kendi üzerindeki yapay zeka tabanlı görsel eşleştirme algoritmalarıyla hedefi %100'e yakın isabetle bulabiliyor. Sahadaki ani taktiksel değişimlere ve sinyal baskılamalarına karşı uçuş rotasını bağımsız olarak düzeltebilen mühimmat, karıştırma sistemlerini tamamen işlevsiz bırakacak bir teknolojik üstünlüğe sahip.

Ege ve Akdeniz ekseninde maliyet etkin caydırıcılık

Yüksek maliyetli stratejik füzelerin stoklanması yerine, mevcut mühimmat envanterini akıllı kitlerle modernize etmek Yunanistan bütçesi için oldukça verimli bir mali strateji olarak değerlendiriliyor. Euro bazındaki harcamaların savunma bütçesi üzerindeki yükünü optimize eden bu yöntem, kısıtlı kaynaklarla maksimum caydırıcılık elde etmeyi amaçlıyor. Savunma kurmaylarının taktik planlamalarına göre bu yeni mühimmat mimarisi, hava kuvvetlerinin sadece savunma pozisyonunda kalmayıp gerektiğinde asimetrik taarruz operasyonlarını da başarıyla yönetebileceğini gösteriyor. Jet filolarının harekat esnekliğini en üst seviyeye çıkaracak olan bu kritik teslimatlar, Doğu Akdeniz havzasındaki askeri dengelerin ve ittifak ilişkilerinin yeniden şekillenmesinde önümüzdeki dönemde belirleyici bir rol oynayacaktır.