Ege’de doktrin değişimi: Yunanistanlı mühendislerin insansız sistemleri UVEX 1/26 ile görücüye çıktı

9-19 Mart 2026 tarihlerini kapsayan bu stratejik faaliyet, Yunan Donanması'nın asimetrik tehditlere karşı geliştirdiği yeni nesil savunma mimarisinin en somut adımı oldu. Tatbikat boyunca insansız hava (İHA), deniz üstü (İDA) ve su altı (İSVA) araçlarının, fırkateyn ve hücumbot gibi ana muharip unsurlarla taktiksel entegrasyonu denetlendi. Özellikle Yunanistanlı teknoloji firmalarının sunduğu yerli "kamikaze" dron çözümleri, sürü (swarm) zekası algoritmalarıyla hedef imha süreçlerinde aktif rol oynayarak modern harp sahasındaki etkinliğini kanıtladı.

Tel: Kesintisiz dijital komuta ve EH dayanımı

Tatbikatın ‘Tel’ safhasında, dijital haberleşme omurgasının ve veri bağı (datalink) güvenliğinin sınırları zorlandı. Elektronik harp (EH) baskısı altındaki muharebe ortamında, insansız sistemlerin komuta kontrol merkeziyle olan telemetri akışının sürekliliği ölçüldü. Bu aşamada, Yunanistanlı yazılım mühendislerinin geliştirdiği otonom seyrüsefer algoritmaları sayesinde, araçların karıştırma sinyallerine rağmen sürü disiplinini bozmadan görev icra edebilme kapasitesi teknik olarak doğrulandı. Komuta katmanından gelen dijital emirlerin sahada anlık operasyonel çıktıya dönüşme hızı, ağ merkezli harbin temel başarısı olarak kayda geçti.

Dokunan: Su altı savunması ve kinetik angajman

‘Dokunan’ bölümünde ise fiziksel angajman ve su altı savunma harbi (ASW) senaryolarına odaklanıldı. İnsansız su altı araçlarının (UUV), deniz tabanındaki kritik enerji ve haberleşme hatlarına yönelik olası sabotaj girişimlerini tespit ve teşhis etme yetenekleri sergilendi. Sualtı Taarruz (SAT) birimleriyle eşgüdümlü yürütülen bu operasyonlarda, otonom araçların hedefi fiziksel olarak markaja alması ve asimetrik saldırı yöntemleriyle etkisiz hale getirmesi simüle edildi. Bu süreç, geleneksel deniz gücünün insansız teknolojilerle nasıl bir kuvvet çarpanına dönüştüğünü ve Yunanistanlı inovasyon merkezlerinin sahadaki somut etkisini ortaya koydu.