Embraer ilk Praetor 600E'yi teslim etti: Filo lansman müşterisi Flexjet oldu

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Brezilyalı havacılık devi Embraer, süper orta sınıf iş jeti Praetor 600E için ilk teslimatı gerçekleştirdi. Uçağın dünyadaki filo lansman müşterisi, özel havacılığın küresel oyuncularından Flexjet oldu.

Teslimat, 18 Eylül'de Embraer'in Melbourne, Florida'daki tesislerinde yapıldı.

Kabininde devrim: 42 inç 4K Smart Window

Flexjet'e giden ilk Praetor 600E, Embraer'in endüstride tek olan Smart Window™ teknolojisi ile donatıldı. Kabin duvarına entegre edilen 42 inçlik 4K OLED dokunmatik ekran, yolculara video konferans, yüksek çözünürlüklü yayın izleme ve uçağın dışına yerleştirilen üç kameradan canlı görüntü takibi imkanı sunuyor.

Embraer, bu ölçekte bir ekran sisteminin iş jetlerinde sertifika alan ilk uygulama olduğunu belirtiyor.

12 uçak daha yolda

Teslimat, büyük bir filo yenileme planının başlangıcı. Flexjet, 2026 yılı bitmeden 12 adet Praetor 600E'yi daha filosuna katacak. Şirketin Praetor ailesinin diğer üyesi Praetor 500E için ilk teslimatın ise 2026'nın dördüncü çeyreğinde yapılması planlanıyor.

7 milyar dolarlık anlaşmanın ilk adımı

Bu teslimatın arkasında Şubat 2025'te imzalanan dev sözleşme var. Flexjet, Embraer ile 182 adet kesin sipariş ve 30 adet opsiyonu kapsayan, bakım ve destek hizmetlerini de içeren anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın toplam değerinin 7 milyar doları aştığı açıklanmıştı.

Praetor 600E, sınıfının en uzun menzilli ve fly-by-wire teknolojisine sahip modellerinden biri olarak, özellikle ABD içi ve transatlantik uçuşlarda Flexjet'in amiral gemisi olacak.