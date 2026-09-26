Embraer, Özbekistan'a ilk C-390 Millennium'u teslim etti

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Teslimat töreni 25 Eylül'de Embraer'in Brezilya'daki Gaviao Peixoto tesisinde gerçekleştirildi. Törene Özbekistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özbek tarafını temsil eden kurumların yetkilileri katıldı.

Özbekistan, 2024 sonunda imzalanan anlaşma kapsamında C-390 tedarik eden ülke olarak açıklanmıştı. Anlaşma uçakların yanı sıra eğitim, teknik destek ve yedek parça hizmetlerini de içeriyor. Sipariş edilen uçak sayısı resmi olarak açıklanmadı ancak anlaşmanın iki uçaklık olduğu biliniyor.

Orta Asya'da bir ilk

Bu teslimatla Özbekistan, Orta Asya'da C-390 Millennium'u envanterine katan ilk ülke unvanını aldı. Brezilya yapımı uçak bugüne kadar Güney Amerika, Avrupa ve Asya'da birçok ülke tarafından tercih edilmişti.

C-390 ne yapabiliyor?

Embraer C-390 Millennium, 26 tona kadar yük taşıyabiliyor. Uçak asker ve kargo taşımacılığının yanında tıbbi tahliye, arama-kurtarma ve insani yardım görevlerinde kullanılabiliyor. Ayrıca havada yakıt ikmali yapacak şekilde de yapılandırılabiliyor.

Özbekistan, yeni uçaklarla askeri hava nakliye kapasitesini modernize etmeyi ve özellikle insani yardım ile nakliye görevlerindeki kabiliyetini artırmayı hedefliyor.