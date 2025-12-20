Embraer, Portekiz’e A-29N Super Tucano teslimatına başladı

Brezilya merkezli Embraer, A-29N Super Tucano uçaklarının ilk partisini gerçekleştirilen resmi tören kapsamında Portekiz’e teslim etti. Portekiz hükümeti ve Embraer’in ortaklığındaki OGMA tesislerinde düzenlenen resmi tören kapsamında ilk 5 uçak Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından teslim alındı. Teslimat, satın alma sözleşmesinin imzalanmasından 1 yıl 1 gün sonra gerçekleşti.

Defence Turk'ten Een Yiğitoğlu'nun haberine göre, teslimat kapsamında ayrıca Embraer ile Portekiz arasında yeni bir anlaşma da imzalandı. Bu bağlamda iki taraf arasında A-29N Super Tucano uçaklarının ülke içerisinde montajı için bir Niyet Mektubu imzalandı. Bu hatta üretilecek uçakların hükümetler arası görüşmeler yoluyla diğer Avrupa ülkelerinden gelebilecek talepleri karşılaması ve Portekiz ile Avrupa’daki savunma sanayi üssünün güçlendirilmesine katkıda bulunması hedefleniyor.

Portekiz ile stratejik ortaklık güçleniyor

Teslimatla ilgili olarak ise Embraer CEO’su Bosco da Costa Junior, “Portekiz Hava Kuvvetlerine ilk A-29N Super Tucano uçaklarının teslimatı, Portekiz Devleti ile Embraer arasında KC-390 Millennium çok görevli uçak projesinde kurulan stratejik ortaklığı güçlendiriyor ve genişletiyor. Avrupa’da insansız hava aracı karşıtı görevlerde A-29 kullanımına olan ilgi giderek artıyor ve Portekiz’de potansiyel bir montaj hattı, Portekiz savunma sanayisiyle yeni iş alanları ve daha geniş bir iş birliğinin geliştirilmesinin önünü açıyor.” dedi.

Portekiz Hava Kuvvetlerine göre, A-29N Super Tucano’nun çift görevi olacak. Bunlardan ilki pilot eğitimi olurken diğer görevi ise düşük tehdit ortamlarında yakın hava desteği sunabilmesi olacak. Uçaklar halihazırda NATO konfigürasyonuyla donatılmış durumda; bu da Portekiz’i Super Tucano’yu kullanan ilk Avrupa ülkesi ve aynı zamanda bu özel NATO uyumlu varyantı kullanan ilk ülke yapıyor.

Ayrıca Portekiz Hava Kuvvetleri, yeni teslim edilen 5 adet uçağın önümüzdeki günlerde Beja’daki 11 numaralı Hava Üssü’ne konuşlandırılacağını ve burada “Roncos” olarak bilinen 101. Filo’ya resmi teslimatın yapılacağını açıkladı. Tedarik kapsamında geriye kalan 7 uçağın da bu filoya dahil edilmesi planlanıyor.