Endonezya Donanması yeni gemisini teslim aldı

Endonezya Donanması, PPA sınıfı açık deniz karakol gemilerinin (çok maksatlı savaş gemisi) sonuncusu olan KRI Prabu Siliwangi-321’i, İtalya’nın La Spezia kentinde düzenlenen törenle İtalyan gemi inşa şirketi Fincantieri’den teslim aldı.

Yapılan bu teslimat ile Cakarta yönetiminin aslen İtalyan Donanması için tasarlanan 2 adet Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) sınıfı gemiyi kapsayan tedariki tamamlanmış oldu.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, törene Endonezya Donanması Kurmay Başkanı Oramiral Muhammad Ali ile İtalyan Donanması Komutanı Oramiral Giuseppe Berutti Bergotto başta olmak üzere, iki ülkeden üst düzey askerî ve diplomatik yetkililer katıldı. İtalya’daki Endonezya Büyükelçisi Prof. Dr. Junimart Girsang’ın yanı sıra Fincantieri yöneticileri Pierroberto Folgiero ve Eugenio Santagata da törende hazır bulundu.

Toplam 1,18 milyar Euro tutarındaki anlaşma kapsamında iki geminin tedariki sağlandı

KRI Prabu Siliwangi-321’in hizmete girmesi, Endonezya Savunma Bakanlığı ile Fincantieri arasında Mart 2024’te imzalanan ve 1,18 milyar Euro değerindeki 2 gemilik sözleşmenin tamamlanması anlamına geliyor. Anlaşma, İtalya Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen ikili savunma iş birliği çerçevesinde sonuçlandırılmıştı. Ayrıca bahse konu tedarik, İtalya’nın Güneydoğu Asya’daki sanayi ve askerî bağlarını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre sözleşme kapsamında Fincantieri’nin Riva Trigoso–Muggiano Tersanesi’nde inşa ve donatımı süren, başlangıçta İtalyan Donanması için planlanan 2 PPA sınıfı gemi, Endonezya Donanması’nın ihtiyaçlarına göre yeniden tahsis edilerek özelleştirildi.

“Pattugliatore Polivalente d’Altura” ifadesinin kısaltması olan PPA, İtalya’nın ulusal donanma yenileme programı kapsamında Fincantieri tarafından geliştirildi. Sınıf; Light, Light Plus ve Full olmak üzere modüler ve esnek mimariye sahip üç varyanttan oluşuyor. Endonezya’nın tercih ettiği Light Plus sürümü, operasyonel esnekliği korurken gelişmiş muharebe kabiliyetleri sunuyor.

CODAG (Kombine Dizel ve Gaz Türbini) tahrik sistemi sayesinde KRI Prabu Siliwangi-321, 31 knot’ın üzerinde azami hıza ulaşabiliyor; yakıt verimliliği ve özellikle denizaltı savunma harbi açısından kritik olan düşük akustik iz avantajı sağlıyor. Gemi 171 kişilik mürettebat kapasitesine sahip olup, uzun süreli görevler ve intikal eden birlikler için uygun yaşam alanları içermekte.

Teknik açıdan gemi; aynı anda hava ve suüstü tehditlerini tespit edebilen Leonardo Kronos Grand Naval AESA radarı ile donatıldı. Ana silah sistemi olarak ise hassas güdümlü Vulcano mühimmatı kullanabilen OTO Melara 127/64 LW deniz topu gemide bulunmakta. Muharebe paketi; MBDA üretimi Aster 15 veya Aster 30 hava savunma füzeleriyle uyumlu dikey lançer sistemleri, iki adet 25 mm uzaktan komutalı silah sistemi ve yakın hava savunma için bir CIWS içermekte. Ayrıca elektronik harp sistemleri ve karşı tedbir lançerleri de gemide bulunmakta.