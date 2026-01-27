Endonezya, Fransa’dan ilk Rafale savaş uçaklarını teslim aldı

Endonezya Savunma Bakanlığı yetkilisinin 26 Ocak Pazartesi günü Reuters’a verdiği demece göre Endonezya; Fransa ile yapılan milyar dolarlık savunma anlaşmasının ilk teslimatları kapsamında 3 adet Rafale savaş uçağını teslim aldı. Söz konusu teslimat, Endonezya’nın hava gücünü yenileme ve savunma kabiliyetlerini modernize etme hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, Fransa’nın Güneydoğu Asya’daki en büyük silah müşterisi konumundaki Cakarta; eski bir özel kuvvetler komutanı olan Devlet Başkanı Prabowo Subianto liderliğinde savunma harcamalarını artırırken, Dassault Aviation üretimi toplam 42 adet Rafale’nin yanı sıra Fransız fırkateynleri ve denizaltıları için de sipariş vermiş durumda.

Reuters tarafından yapılan habere göre Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rico Ricardo Sirait yaptığı yazılı açıklamada, “Uçaklar teslim edildi ve Endonezya Hava Kuvvetleri’nin kullanımı için hazır durumda.” dedi. Bu açıklama, 2022 yılında imzalanan ve geçtiğimiz yıl kapsamı genişletilen 8 milyar dolarlık anlaşmanın ardından, Endonezya’nın Rafale savaş uçaklarını envanterine kattığına dair ilk resmi teyit niteliği taşıyor.

Sirait, habere konu 3 uçağın 23 Ocak Cuma günü ulaştığını ve Sumatra Adası’nın batısında yer alan Pekanbaru’daki Roesmin Nurjadin Hava Üssü’nde konuşlandırıldığını belirtti. Ayrıca Sözcü, sayı belirtmeksizin bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla uçağın teslimatının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Hava filosunu yenilemek amacıyla savunma harcamalarına büyük bütçeler ayıran Endonezya, uluslararası savaş uçağı pazarındaki en büyük aktörlerden biri haline geldi. Öyle ki Cakarta yönetimi, Rafale’lerin yanı sıra Çin yapımı J-10 ve ABD yapımı F-15EX gibi bir dizi seçeneği de değerlendiriyor. Uzun vadeli planları kapsamında ise ülke, Türkiye ile Millî Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında 48 adetlik satış sözleşmesine imza attı.