Endonezya hava gücünü tahkim ediyor: 3 yeni Rafale savaş uçağı daha envanterde!

Güneydoğu Asya'da askeri modernizasyon çalışmalarına hız veren Endonezya, hava savunma altyapısını güçlendirecek kritik bir sevkiyatı daha başarıyla tamamladı. Endonezya Hava Kuvvetleri, Fransa ile yürüttüğü stratejik savunma iş birliği kapsamında sipariş ettiği Dassault Aviation üretimi çok rollü Rafale savaş uçaklarından 3 adedini daha resmi olarak envanterine kattı. Başkent Cakarta yakınlarındaki Halim Perdanakusuma Hava Üssü'ne güvenli bir şekilde iniş yapan yeni jetler, ülkenin geniş hava sahasını koruma noktasında caydırıcı bir güç çarpanı olarak operasyonel filolardaki yerini aldı.

Güneydoğu Asya’da fransız teknolojisiyle jet dönüşümü

Endonezya, bölgedeki artan asimetrik tehditlere ve egemenlik haklarına yönelik risklere karşı geniş kapsamlı bir hava kuvvetleri yenileme programı yürütüyor. Toplamda 42 adet Rafale savaş uçağı satın almak üzere Fransa ile milyarlarca dolarlık dev bir sözleşmeye imza atan Cakarta yönetimi, parça parça yapılan bu teslimatlarla pilotlarının ve bakım personelinin yeni nesil platformlara adaptasyon sürecini hızlandırıyor. Çift motorlu ve delta kanat yapısına sahip olan Rafale jetleri; gelişmiş radar sistemleri, elektronik harp kabiliyetleri ve hassas güdümlü mühimmat taşıma kapasitesiyle Endonezya Hava Kuvvetleri'ne çok yönlü görev icra etme esnekliği sunuyor.