Endonezya’nın A400M nakliye uçağı ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı

Endonezya Hava Kuvvetleri resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin sipariş ettiği A400M nakliye uçağının ikincisinin ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. İspanya’da gerçekleştirilen bu test, Endonezya’nın şirketten tedarik ettiği ikinci ve son A400M nakliye uçağı olma özelliğini taşımaktadır.

12 Aralık 2025 tarihinde İspanya’nın Sevilla kentindeki Airbus tesislerine gerçekleştirilen testte uçak, çeşitli teknik parametreleri ve uçak performansını değerlendirmek üzere nitelikli bir fonksiyonel test ekibi tarafından uçuruldu. Bu bağlamda A400M, yerel saatle 11.45’te havalandı ve yaklaşık 16.45 civarında yere indi.

Defence Turk'ten Eren Yiğitoğlu'nun haberine göre, uçuş testinde Kaptan Pilot Jonathan Taylor, Uçuş Subayı Julian Castaño, Uçuş Test Mühendisi Javier Moreno, Yükleme Sorumlusu Juan Carlos Rojo ve Test Uçuş Mühendisi Jose Carlos Cañete yer aldı. Ayrıca Endonezya’nın Madrid’deki Savunma Ataşesi Albay Pnb Agus Dwi Aryanto da uçuş testi sırasında hazır bulundu. Endonezya’nın ikinci ve son A400M uçağını ise 2026 yılında teslim alması hedefleniyor.

Airbus Defence and Space geçtiğimiz Kasım ayının başında yayımladığı basın bülteninde, Endonezya’nın A400M nakliye uçağından ilkini teslim aldığını duyurmuştu. Teslimat töreni, uçağın İspanya’nın Sevilla kentindeki Airbus tesisinde teslim edilmesinin ardından Jakarta’daki Halim Hava Kuvvetleri Üssü’nde gerçekleşmişti.

Endonezya, A400M filosunu genişletmeyi planlıyor

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Endonezya Hava Kuvvetleri’ne gerçekleştirilen törenin ardından yaptığı konuşmada, 4 adet ek Airbus A400M nakliye uçağı satın almak için görüşmelerin başlatıldığını belirtmişti. Bununla birlikte Airbus, Endonezya Hava Kuvvetleri’ne hizmete sorunsuz bir giriş sağlamak amacıyla kapsamlı eğitim ve destek hizmetleri sunacak. Endonezya, bu A400M teslimatı kapsamında yeni geliştirilen A400M yangın söndürme kitinin her iki uçağa entegre edilme potansiyelini de inceleyecek.

A400M, Endonezya’nın yangınla mücadele ve askeri taşımacılık kapasitesini güçlendiriyor

Roll-on/roll-off modüler yangın söndürme kiti, A400M’nin tek seferde 20.000 litreye kadar yangın geciktirici veya su atabilen bir su bombardıman uçağına hızla dönüştürülmesini sağlıyor. Bu yeni kabiliyet, Endonezya’nın geniş ve genellikle ulaşılması zor arazilerindeki orman yangınlarına müdahale kabiliyetini önemli ölçüde artıracak.

Bununla birlikte Endonezya’nın Airbus tarafından üretilen A400M nakliye uçaklarının 10. müşterisi olduğu 2022 yılının sonunda açıklanmıştı. Bu kapsamda Endonezya’nın A400M’yi satın alması, Kasım 2021’de Endonezya Savunma Bakanlığı ile Airbus Defence and Space arasında imzalanan bir sözleşme ile resmileştirilmişti.

Keza Indo Defence 2016 fuarında konuyla ilgili bir Niyet Mektubu da imzalanmıştı. Sözleşme, havadan yakıt ikmali ve ağır hava taşımacılığı yetenekleri de dahil olmak üzere çok rollü konfigürasyonda 2 adet A400M uçağını ve yedek parçalardan, uçuş ekibi ve bakım personeli için eğitimden ve uzun vadeli lojistik desteğinden oluşan kapsamlı bir destek paketini kapsıyor.