Ermenistan ABD üretimi V-BAT İHA sistemi tedarik etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında muharebe tecrübesine sahip sistemin tedarik edildiğini doğruladı.

Paşinyan, insansız hava araçlarının ABD Yabancı Askeri Satışlar (Foreign Military Sales – FMS) çerçevesinde alındığını belirterek anlaşmayı, son yıllarda genişleyen Ermenistan–ABD güvenlik ortaklığının bir parçası olarak sundu. Tedarikin, iki ülke arasında savunma alanında gelişen iş birliği kapsamında gerçekleştiği bildirildi.

V-BAT’in özellikleri neler?

SavunmaSanayiST'ten Başak Berber'in haberine göre, V-BAT, Shield AI tarafından geliştirilen bir insansız hava sistemi olarak istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için tasarlandı. Sistem, pist gerektirmeden dar veya elverişsiz alanlardan operasyon yapılmasına imkân tanıyan dikey kalkış ve iniş konfigürasyonuna sahip bulunuyor.

Kamuya açık teknik özelliklere göre V-BAT, dikey kalkış ve geri kazanımı mümkün kılan kanallı fan (ducted-fan) tasarımını kullanıyor ve ardından uzun havada kalış süresi için verimli ileri uçuşa geçiş yapabiliyor. Platform, sınır gözetimi, deniz alanı izleme ve muharebe sahası keşfi dâhil olmak üzere sürekli istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevleri için tasarlanmış durumda bulunuyor.

Ukrayna’daki kullanım sonrası uluslararası talep arttı

Tedarik, üretici tarafından daha önce yapılan açıklamalara göre sistemin Ukrayna’daki operasyonel kullanımının ardından V-BAT platformuna yönelik artan uluslararası ilginin ardından gerçekleşti. Aynı dönemde Yunanistan, Japonya ve Hindistan dâhil olmak üzere çeşitli ülkelerden ihracat siparişleri geldiği açıklandı.

Shield AI, sistemi hem askerî hem de kamu müşterileri için piste bağımlı olmayan bir ISR varlığı olarak konumlandırıyor.

Teslimat detayları ve entegrasyon planı açıklanmadı

Ermeni yetkililer, teslim edilen sistem sayısını, sözleşme bedelini veya teslimat takvimini açıklamadı. Hükümet ayrıca insansız hava araçlarının Ermenistan’ın mevcut kuvvet yapısına nasıl entegre edileceğini ya da hangi birlikler tarafından kullanılacağını da belirtmedi.

Ermeni yetkililer, tedarikin savunma ortaklıklarını çeşitlendirme ve gözetleme ile keşif kabiliyetlerini modernize etmeye yönelik daha geniş çabalarla uyumlu olduğunu ifade etti.