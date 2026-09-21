Ermenistan Özel Kuvvetleri Fransız Bastion 4x4'lerle tatbikatta!

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Ermenistan Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler birliklerinin eğitim faaliyetlerine ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın duyurusunda, Özel Kuvvetler personelinin Fransız üretimi Bastion 4x4 zırhlı araçlarla sahada görev yaptığı anlara yer verildi.

Fransız zırhlılarıyla intikal eğitimi

Paylaşımda, personelin zırhlı araçlarla arazi şartlarında intikal, konuşlanma ve hızlı müdahale üzerine çalıştığı görüldü. Bastion 4x4'lerin zorlu arazi koşullarındaki manevra kabiliyeti tatbikatın odak noktalarından biri oldu.

Paris - Erivan hattında askeri iş birliği

Ermenistan, son dönemde askeri modernizasyon kapsamında Fransa ile iş birliğini artırmıştı. Bastion tipi 4x4 zırhlı araçların tedariki de bu iş birliğinin en dikkat çeken başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Fransız Arquus tarafından üretilen Bastion 4x4 araçlar, yüksek koruma seviyesi ve arazi performansıyla biliniyor. Ermenistan'ın bu araçları özellikle özel kuvvetler ve hızlı müdahale birliklerinde aktif olarak kullandığı biliniyor.

Bakanlık, tatbikatın birliklerin muharebe hazırlık seviyesini artırmaya yönelik rutin faaliyetler kapsamında gerçekleştirildiğini aktardı.