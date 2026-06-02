Ermenistan'ın Çin menşeili CH-4 SİHA filosu ilk kez sahada

Güney Kafkasya'nın güvenlik mimarisi, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil ettiği yeni nesil vurucu platformlarla yapısal bir değişim sürecine giriyor. Bugüne kadar resmî makamlarca tedarik süreci doğrulanmayan ancak açık kaynak analizlerinde Gümrü Hava Üssü'nde konuşlandırıldığı iddia edilen Çin menşeili CH-4 SİHA'lar, tüm unsurlarıyla görüntülendi. Taşıyıcı lojistik konteynerler ve yer kontrol istasyonlarıyla birlikte sergilenen platformlar, yalnızca tekil bir silah alımı yapılmadığını, tam kapsamlı bir İHA operasyon ekosistemi kurulduğunu gösteriyor.

Jeopolitik eksen kayması ve gümrü detayı

Tedarik programının en dikkat çekici yönlerinden biri, CH-4 platformlarının konuşlandırıldığı yerlerin Rusya'nın Ermenistan'daki en kritik askerî varlığı olan 102'nci Rus Askerî Üssü'ne yakınlığı oldu. Moskova ile savunma sanayisi ilişkileri asgari seviyeye inen Ermenistan'ın, Rusya'nın nüfuz alanındaki bir bölgede Çin teknolojisini devreye alması, jeopolitik bir eksen kaymasının işareti olarak yorumlanıyor.

Ayrıca son dönemde Hindistan ve Fransa ile imzaladığı milyar dolarlık savunma anlaşmalarına Çin SİHA'larını da eklemesi, çok yönlü ve dengeli bir tedarik stratejisinin izlendiğini kanıtlıyor.

Savaş alanında derin keşif ve hassas taarruz kabiliyeti

Çin devlet şirketi CASC tarafından geliştirilen ve aerodinamik tasarımıyla ABD üretimi MQ-9 Reaper platformlarına benzetilen CH-4, Ermenistan ordusuna derin keşif ve hassas taarruz kabiliyeti kazandırmayı hedefliyor. Yaklaşık 30 saate kadar havada kalış süresine sahip olan ve uydu üzerinden uzun menzilli kontrol edilebilen SİHA; elektro-optik kamera sistemleri, AR-1 ve AR-2 tanksavar füzeleri ile lazer güdümlü mühimmatlarla donatılabiliyor.

2020 yılındaki İkinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği doktrinel üstünlük karşısında ağır zayiat veren Ermenistan ordusunun, bu alımı derin keşif-gözetleme, topçu atış düzeltmesi ve zırhlı hedeflere yönelik hassas taarruz açıklarını kapatmak amacıyla yaptığı değerlendiriliyor.