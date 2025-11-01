Ermenistan’ın Hindistan’dan savaş uçağı tedarik edeceği öne sürüldü

India Defense News tarafından yapılan habere göre Ermenistan, Hindistan’dan Su-30MKI savaş uçağı tedarik edecek. Habere göre söz konusu süreç, Azerbaycan’ın yakın zamanda Pakistan menşeli JF-17C Blok-III savaş uçaklarından 40 adet satın almasına verilen stratejik bir karşılık olarak değerlendiriliyor.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre bu anlaşma, son yıllarda yapılan çoklu savunma tedariklerinin devamı niteliğinde olup Pinaka ÇNRA’lar, Swathi silah tespit radarları ve tanksavar mühimmatlarının ardından iki ülke arasındaki savunma iş birliğini daha da derinleştirecek. Haberde Su-30MKI platformunun envantere girmesi ile Ermenistan’ın caydırıcılığını ve uzun menzilli hava muharebe kabiliyetini belirgin şekilde artıracağı da belirtilmekte.

Tedarik detayları ve teslimat takvimi

Toplam değeri 2,5 ila 3 milyar dolar arasında olması beklenen tedarikin, ilk aşamada 8 ila 12 savaş uçağını kapsayacağı; eğitimi, yer destek unsurlarını ve özelleştirilmiş silah sistemlerini içereceği ifade edilmekte. Ayrıca teslimatların 2027’nin sonlarında başlayıp 2029’da tamamlanacağı, bunun HAL’in mevcut üretim takvimine göre planlandığı aktarılmakta.

Ermenistan için üretilecek Su-30MKI konfigürasyonunun, yerli Hint yükseltmelerini de içermesi bekleniyor. Bu kapsamda Uttam AESA radarı, Astra MK-1 ve MK-2 görüş ötesi hava-hava füzeleri ve DRDO elektronik harp sistemlerinin tedariki bekleniyor. Bu modernizasyon ile uçağın, JF-17C’de bulunan KLJ-7A radarına ve PL-15 füzelerine karşı güçlendirilmesi hedeflenmekte.

OC Media tarafından yapılan habere göre Ermenistan, 2019 yılında Rusya’dan 4 adet Su-30SM savaş uçağı satın almış ancak bahse konu uçaklarda uyumlu mühimmat ve teknik destek temininde zorluklar yaşanmıştı. Rusya’dan tedarik edilen uçakların sınırlı operasyonel hizmet gördüğü de belirtilmekte.