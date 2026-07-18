Euro tasarrufu sağlayan entegrasyon: Savaş jetlerine düşük maliyetli İHA kalkanı

Geleneksel hava muharebelerinde kullanılan ve tanesi 1 milyon Euro’yu aşan MICA veya Meteor gibi hava-hava füzeleri, ucuz İHA sürüleri karşısında ciddi bir bütçe yükü oluşturuyordu. Bu ekonomik açmazı çözmek adına, daha önce yalnızca helikopterler ve hafif taarruz uçakları tarafından kullanılan hafif roket sistemleri akıllı kitlerle modernize edilerek jet envanterine dahil edildi. Yenilenen hedefleme algoritmaları, yavaş uçan ve radar kesit alanı düşük olan asimetrik tehditleri kilometrelerce uzaktan kilitleyip imha edebiliyor. Savaş uçaklarının gövde altına yerleştirilen çoklu fırlatıcı podlar, pilotlara tek bir sortide düzinelerce küçük hedefi etkisiz hale getirme esnekliği sunuyor. Yapılan uçuş testlerinde gövde aerodinamiğini bozmadığı kanıtlanan bu ucuz önleme yöntemi, hava kuvvetlerinin lojistik tedarik zincirini de olası bir mühimmat darboğazından koruyacak.

Güdüm kitlerinin elektro-optik arayıcı başlıkları, muhasım unsurların yoğun elektronik harp baskısı uyguladığı muharebe sahalarında test edildi. Sinyal kesicilerin yarattığı yoğun frekans baskılamasına ve anlık hat karıştırmalarına rağmen, roketlerin Thales TALIOS hedefleme podu ile entegre çalışarak lazer işaretli hedeflerden sapmadığı ve %100'e yakın bir başarı yakaladığı gözlendi.

Sürdürülebilir savunma ve ihracat potansiyeli

Modern asimetrik savaşların finansal maliyeti, orduları savunma harcamalarında daha seçici ve tasarruflu olmaya zorluyor. Pahalı sistemleri harcamadan hava sahası güvenliğini sağlamak, özellikle savunma bütçesi kısıtlı olan ülkeler için bu modifikasyonu cazip bir ihracat kalemi haline getiriyor. Jet platformlarına kazandırılan bu yazılımsal ve donanımsal esneklik, sadece mevcut hava filosunu korumakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin çok alanlı harp konseptinde insanlı ve insansız unsurların ortak harekat kabiliyetini de pekiştiriyor. Savaş pilotlarının taktik ekranlarına entegre edilen yapay zeka destekli yeni arayüz, tehdit önceliklendirmesi yaparak hangi hedefe hangi mühimmatın fırlatılacağını saniyeler içinde kararlaştırıyor. Sistem, önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek uluslararası savunma fuarlarında müttefik orduların beğenisine sunulacak. Lojistik hatların sürdürülebilirliği, ham madde fiyatlarındaki dalgalanmaların bütçeye getirdiği yükü hafifletmede en kritik askeri parametre olarak öne çıkıyor.