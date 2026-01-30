Eurofighter filosu 1 milyon uçuş saatini geride bıraktı

Eurofighter Typhoon savaş uçakları, 2003 yılında hizmete girmesinden bu yana hava polisliği, ortak devriye girişimleri ve muharebe operasyonları gibi çok sayıda görevde uyarlanabilirliğini gösterdi.

Bu bağlamda küresel Eurofighter filosu, 1 milyon uçuş saatini aşarak Avrupa hava savunmasının bel kemiği olma statüsünü kanıtlayan tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. İlk uçuşundan bu yana Eurofighter savaş uçakları, en zorlu ortamlarda güvenilirliğini kanıtlayarak farklı operasyonlarda yer aldı.

Eurofighter Typhoon’u kullanan ülkeler artıyor

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, şu anda 9 ülke Eurofighter Typhoon savaş uçağını kullanmaktadır. Türkiye ise geçtiğimiz aylarda verdiği sipariş ile bu uçağı kullanan onuncu ülke konumuna gelmiştir.

Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Andy Shaw, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Typhoon inanılmaz derecede güçlü. Güçlü bir silah yükü, gelişmiş sensörler ve veri bağlantıları taşıyor ve hava kuvvetlerinin modern bir hızlı savaş uçağından ihtiyaç duyduğu her şeyi sunuyor. Hava polisliği ve kara taarruzu, Typhoon operasyonlarının küresel ölçekte büyük bir bölümünü oluşturduğundan, hız ve yük kapasitesi önemlidir. Bir milyon uçuş saati, Typhoon’un NATO’da ve ötesinde devam eden öneminin ve etkinliğinin kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.

Eurofighter Typhoon projesi, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın öncülüğünde planlanmış ve bu ülkelerin işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. Eurofighter Typhoon’un geliştirilme sürecinde önemli bir kilometre taşı olan ilk prototipin inşasına 1989 yılında başlanmıştır. Projenin uluslararası niteliği gereği, uçağın bileşenlerinin üretim hattı ve nihai montaj aşamaları, sorumluluğu bulunan dört ana ülkeye dağıtılmıştır:

- İngiltere’de BAE Systems’in Warton tesisleri,

- Almanya’da EADS’nin Manching tesisleri,

- İtalya’da Leonardo Uçak Bölümü’nün Torino tesisleri ve

- İspanya’da EADS CASA’nın Getafe tesisleri.