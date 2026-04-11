Eurofighter Typhoon savaş uçağı lazer güdümlü roketlerle başarı sağladı

Modern hava savunma stratejilerinde maliyet ve verimlilik dengesi her geçen gün daha kritik bir hale geliyor. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) ve savunma devi BAE Systems, Eurofighter Typhoon uçaklarının yeteneklerini modernize etmek adına gerçekleştirdikleri testlerle bu alanda önemli bir başarıya imza attı. Lancashire bölgesindeki Warton tesislerinden havalanan test uçağı, lazer güdüm kitiyle akıllı mühimmata dönüştürülen roketlerle yerdeki hedefleri tam isabetle vurarak sistemin operasyonel güvenilirliğini kanıtladı.

Bu yeni sistemin en büyük avantajı, standart ve maliyeti oldukça düşük olan 70 mm'lik roketleri, gelişmiş lazer arayıcı başlıklar sayesinde yüksek hassasiyetli füzelere dönüştürebilmesidir. APKWS olarak adlandırılan bu teknoloji, milyon dolarlık gelişmiş füzelerin küçük veya ucuz hedeflere karşı harcanmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Özellikle son yıllarda savaş alanlarında yaygınlaşan insansız hava araçları (İHA) ve sürü drone saldırılarına karşı, bu ekonomik ve etkili çözümün Eurofighter uçaklarının en önemli savunma katmanlarından biri olması bekleniyor.

Maliyet etkin savunmada yeni standartlar

Test edilen bu sistem, Eurofighter Typhoon uçaklarına tek bir görev uçuşunda çok sayıda hedefi etkisiz hale getirme kabiliyeti kazandırıyor. Bir uçağın kanat altında taşıyabildiği roket podları sayesinde, onlarca küçük hedef tek bir mühimmat maliyetinin çok altına imha edilebiliyor. Bu durum, sadece operasyonel başarıyı değil, aynı zamanda savunma bütçelerinin çok daha sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Başarıyla tamamlanan yer hedefleri aşamasının ardından, bir sonraki test sürecinde hareketli hava hedeflerinin vurulması planlanıyor. Küresel savunma sanayi çevreleri tarafından yakından takip edilen bu gelişme, gelişmiş savaş uçaklarının sadece ağır füzelerle değil, aynı zamanda akıllı ve ekonomik çözümlerle de donatıldığı bir geleceği işaret ediyor. Modern havacılık teknolojilerinin ulaştığı bu yeni seviye, hava savunma stratejilerinin gelecekteki sınırlarını çiziyor.