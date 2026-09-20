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Eurofighter Typhoon sürecinde yeni adım: MSB heyeti İngiltere’ye gitti

Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında uzman personelden oluşan Türk heyetinin İngiltere’deki Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Coningsby Hava Üssü’nde bulunan uçak bakım tesislerinde incelemelerde bulunduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
DHA
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Eurofighter Typhoon sürecinde yeni adım: MSB heyeti İngiltere’ye gitti
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Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), 'Eurofighter Typhoon' tedarik projesi kapsamında uzman personelden oluşan heyetin İngiltere’deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü’nde uçak bakım tesislerini incelediğini bildirdi.

Eurofighter Typhoon sürecinde yeni adım: MSB heyeti İngiltere’ye gitti - Resim : 1

MSB heyeti Coningsby Üssü’nde

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerimizin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık ile yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesi çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüzden oluşan uzman personelimizin katılımıyla 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü’ndeki uçak bakım tesisleri incelendi. Gerçekleştirilen bu stratejik ziyaret; bakım-idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak iş birliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım oldu” ifadeleri kullanıldı.

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