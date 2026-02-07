Excalibur Army, Güneydoğu Asya’ya 300 milyon dolarlık zırhlı araç satışı yaptı

CSG Group tarafından yapılan açıklamada, iştiraki Excalibur Army’nin Güneydoğu Asya’da Patriot zırhlı araçlarının teslimatını kapsayan rekor bir ihracat sözleşmesine imza attığı duyuruldu. Açıklamada, sözleşmenin toplam değerinin 300 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi. Şirket, bu anlaşmayı bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük Patriot ihracat siparişi olarak tanımladı.

Tedarik paketi tek tip değil, çok rollü araçlardan oluşuyor

SavunmaSanayiST'ten Başak Berber'in haberine göre CSG, tedarik paketinin tek bir modelden oluşmadığını, karma bir filo yapısında planlandığını açıkladı. Sipariş kapsamında; komuta araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, piyade muharebe aracı modelleri, havan destek versiyonları ve tıbbi tahliye konfigürasyonlarının yer aldığı bildirildi. Nihai kullanıcıya ve modellere göre dağılıma ilişkin detaylar ise paylaşılmadı.

CEO Stulančák: Bugüne kadarki en büyük Patriot ihracatı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Excalibur Army CEO’su Vladimír Stulančák, anlaşmayı Excalibur Army’nin CSG bünyesinde, ağırlıklı olarak Tatra şasisi temel alınarak kara sistemleri geliştirme ve üretme rolünün bir teyidi olarak değerlendirdi. Stulančák, daha önce Güneydoğu Asya’ya gerçekleştirilen köprü sistemleri ve roket lançerleri teslimatlarını da bölgedeki iş birliğinin örnekleri arasında gösterdi.

Excalibur Army, Patriot’u modüler bir muharebe-taktik platformu olarak tanımlıyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre araç; 2+6 oturma düzeni, 110 km/s azami hız ve 600 km menzil sunuyor. Patriot’un komuta ve karargâh, keşif, topçu desteği ve tıbbi tahliye görevleri için kullanılmak üzere konumlandırıldığı ifade edildi.