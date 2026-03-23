F-35 ekosisteminde yeni dönem: Hollanda insansız muharip hava araçları için imzayı attı

Programın temelinde, beşinci nesil savaş uçaklarıyla tam entegre çalışacak yardımcı insansız sistemler yatıyor. Hollanda’nın sisteme dahil olmasıyla birlikte, F-35 pilotları havada kendi komutlarıyla hareket eden dron gruplarını yönetebilecek. Bu iş birliği, ana uçağın riskli bölgelere girmeden çok daha geniş bir sensör menziline sahip olmasını ve dronların taşıdığı ek mühimmat kapasitesiyle taarruz gücünün katlanmasını öngörüyor.

Satın alma taahhüdü değil, teknoloji ortaklığı

Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, mevcut katılım süreci şu an için doğrudan bir uçak alımını kapsamıyor. Hollanda, ilk aşamada sistemin bilgi, veri ve doktrin paylaşımı süreçlerine dahil olarak teknolojinin geliştirilme safhasında masada yer alacak. Bu strateji, Hollanda Hava Kuvvetleri’ne otonom harp sistemlerini kullanma konusunda dünyada erken deneyim kazanan sayılı ordulardan biri olma avantajını sunuyor.

Savunma pazarında otonom sistemler yarışı

Hollanda’nın bu hamlesi, küresel savunma pazarında insansız ve insanlı sistemlerin hibrit kullanımına dair yeni bir standart belirliyor. CCA programı kapsamında elde edilecek veriler, geleceğin hava muharebelerinde pilotların sadece birer uçak kullanıcısı değil, aynı zamanda havada otonom sistemleri yöneten birer operatör olacağı yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.