F/A-18F'lere 1000 kilometrelik vuruş gücü: Avustralya'da LRASM ve JASSM-ER göreve hazır

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Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri, F/A-18F Super Hornet filosunda AGM-158C Uzun Menzilli Gemisavar Füzesi ve AGM-158B Müşterek Havadan Karaya Taarruz Füzesi - Uzatılmış Menzil için İlk Operasyonel Kabiliyet aşamasına ulaştı. Avustralya Savunma Bakanlığı'nın 11 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre kabiliyet, Super Hornet'ler ve P-8A Poseidon deniz karakol uçaklarında yürütülen operasyonel test kampanyalarının ardından kazanıldı.

Operasyonel testler, silahların hazırlanması ve yüklenmesi ile hedefleme ve başarılı silah angajmanının doğrulanmasını kapsadı. Bu kapsamda Şubat 2025'te ABD'deki Point Mugu Deniz Menzilinde iki LRASM başarıyla ateşlenirken, Kasım ayında Güney Avustralya'daki Woomera Test Sahası'nda iki JASSM-ER atışı gerçekleştirildi.

Daha yakın dönemde ise kabiliyet Rim of the Pacific 2026 Tatbikatı sırasında genişletildi. Tatbikatta bir P-8A Poseidon uçağı LRASM füzesini başarıyla ateşleyerek hedefini vurdu. Bu atış, P-8A'nın deniz karakol görevinin ötesinde uzun menzilli gemisavar vuruş rolünü de üstlenebileceğini gösterdi.

Uzun menzilli ve düşük görünürlüklü taarruz

JASSM-ER, 1000 kilometrenin üzerinde menzile sahip, düşük görünürlüklü, havadan fırlatılan hassas taarruz füzesi olarak tanımlanıyor. LRASM ise JASSM-ER ailesi üzerinden geliştirilen, 920 kilometrenin üzerinde menzile sahip uzun menzilli gemisavar varyantı olarak öne çıkıyor. Her iki füze de Lockheed Martin tarafından üretiliyor.

Avustralya Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşal Stephen Chappell, Hava Kuvvetleri'nin F/A-18F uçaklarıyla ağır şekilde korunan hedeflere karşı uzun menzilli, beka kabiliyeti yüksek ve öldürücü deniz ve kara taarruzu icra etmeye hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.

AUKUS ve güdümlü silah planının parçası

Söz konusu tedarik, Avustralya'nın 2021'de ilan edilen AUKUS güvenlik ortaklığı ve 2024 Güdümlü Silahlar Planı kapsamında yürütülüyor. Plan kapsamında JASSM-ER tedariki için 575 milyon Avustralya doları değer biçilmişti. Füzelerin öncelikli olarak F/A-18F'lerde kullanılması, ilerleyen dönemde F-35A Lightning II filosuna da entegre edilmesi hedefleniyor.