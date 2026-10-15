FA-50'nin sadık kanat adamı AAP ilk kez havada: Güney Kore'den insanlı-insansız uçuş

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Korea Aerospace Industries, uzun süredir üzerinde çalıştığı insanlı-insansız takım konseptinde önemli bir aşamayı tamamladı.

Şirketin ana platformlarından FA-50 hafif taarruz uçağı ile yeni geliştirdiği jet motorlu insansız hava aracı Adaptable Aerial Platform, ilk kez formasyon uçuşu icra etti.

Uçuş, sadece iki hava aracının yan yana uçması olarak değil, FA-50'nin AAP'yi sahada yönetebilme kabiliyetinin ilk fiili provası olarak değerlendiriliyor.

AAP nasıl bir platform?

Adaptable Aerial Platform, adından da anlaşılacağı gibi uyarlanabilir bir yapıya sahip. Jet motorlu olması sayesinde FA-50 ile benzer hız ve irtifa zarfında görev yapabiliyor.

KAI, AAP'yi tek bir göreve bağlı bir İHA olarak değil, modüler bir sadık kanat adamı olarak konumlandırıyor. Görev yüküne göre platform; ileri keşif, hedef tespit, elektronik harp, düşman hava savunmasını baskılama veya mühimmat taşıma gibi roller üstlenebilecek.

Doktrindeki fikir net: En riskli bölgeye önce insansız olan girecek. FA-50 ise geride kalarak hem komuta edecek hem de gerektiğinde taarruzu tamamlayacak.

FA-50'den KF-21'e giden yol

Bu testin Güney Kore için anlamı sadece FA-50 ile sınırlı değil. KAI, FA-50 + AAP takımını daha büyük bir yol haritasının ara adımı olarak görüyor.

Asıl hedef, ülkenin 5. nesil savaş uçağı KF-21 Boramae ile birlikte görev yapacak daha gelişmiş ve düşük görünürlüklü sadık kanat adamları. FA-50 ile yapılan bu ilk kol uçuşu, o teknolojiye giden yolda kazanılan tecrübe ve veri bağı altyapısı anlamına geliyor.

Sırada ne var?

İlk formasyon uçuşunun başarıyla tamamlanmasının ardından KAI'nin test takvimini hızlandırması bekleniyor.

Bir sonraki aşamada AAP'nin FA-50 kokpitinden veri bağı üzerinden kontrol edilmesi, otonom kalkış, rota takibi ve görev icrası gibi daha karmaşık senaryoların denenmesi planlanıyor.

Güney Kore bu adımla, ABD ve Avustralya'nın ardından sadık kanat adamı konseptini fiilen uçuran sayılı ülkeler arasına girmiş oldu.