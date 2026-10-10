Fas'ın ilk F-16 Block 72'si ilk uçuşunu tamamladı

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Lockheed Martin, 6 Ekim 2026 tarihinde Güney Carolina'daki Greenville üretim tesisinde Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretilen ilk F-16 Block 72'nin ilk uçuşunu tamamladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, ilk uçuşun program için kilit bir kilometre taşı olduğu belirtildi.

Uçuşu gerçekleştiren uçak, Fas için üretilen filonun ilk uçağı olan çift koltuklu F-16D konfigürasyonunda. Bu uçak aynı zamanda yeni üretim Block 72 varyantının da havalanan ilk örneği oldu. Uçağın şimdi uçuş testleri aşamasına geçtiği ve teslimata kadar testlerinin süreceği bildirildi.

25 uçaklık modernizasyon programı

Fas, F-16 Block 72'yi tedarik eden ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin ABD'den toplam 25 adet yeni F-16 Block 72 siparişi bulunuyor. İlk teslimatların 2027 yılında başlaması planlanıyor.

Block 72, F-16'nın en gelişmiş konfigürasyonu olarak tanımlanıyor. Modernize edilmiş aviyonikler, gelişmiş sensörler ve güçlendirilmiş görev sistemleri ile donatılan varyant, Fas Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon programının ana unsurlarından biri olarak gösteriliyor.