Finlandiya, topçu gücünü Güney Kore obüsleriyle tahkim ediyor

Finlandiya, stratejik savunma planlaması kapsamında topçu birliklerinin vuruş gücünü en üst seviyeye çıkarmak için düğmeye bastı. İmzalanan yeni tedarik anlaşmasıyla birlikte, envanter fazlası olarak nitelendirilen ancak modern teknolojilerle donatılmış 155 mm’lik Güney Kore menşeli obüslerin transferi onaylandı. Yaklaşık 640 milyon dolarlık bu paket; sadece ana silah platformlarını değil, aynı zamanda sistemlerin sürdürülebilirliği için gerekli olan yedek parça, lojistik destek ve teknik eğitim donanımlarını da kapsıyor.

Envanter fazlası sistemlerle maliyet etkin çözüm

Bu stratejik hamle, Finlandiya’nın savunma bütçesini en verimli şekilde kullanarak yüksek teknolojili sistemlere erişim sağlama vizyonunu yansıtıyor. Sözleşme kapsamındaki obüslerin teslimat sürecinin 2028 yılı itibarıyla başlaması öngörülüyor. Yetkililer, bu alımın ordunun uzun menzilli topçu kabiliyetlerini maliyet etkin bir yöntemle modernize edeceğine dikkat çekerken, sistemlerin mevcut savunma doktrinine hızlıca entegre edileceğini vurguluyor.

Zorlu coğrafyada yüksek mobilite ve hassasiyet

K9 Thunder sistemleri, özellikle Kuzey Avrupa'nın sert kış koşulları ve engebeli arazi yapısında sergilediği yüksek mobilite performansıyla biliniyor. Gelişmiş atış kontrol sistemlerine sahip olan bu obüsler, otonom hareket kabiliyeti sayesinde 'at-kaç' taktiklerini başarıyla uygulayarak muharebe sahasında yüksek beka kabiliyeti sunuyor. Bu yeni takviyeyle birlikte Finlandiya, Avrupa’daki en güçlü ve modern topçu envanterlerinden birine sahip olmayı hedefliyor.