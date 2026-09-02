Finlandiya ve İsveç'ten ortak adım: Saab RBS 70 NG füzeleriyle İskandinavya'da hava savunma kalkanı

İki ülke arasında sağlanan mutabakat uyarınca Finlandiya’ya teslim edilecek Saab RBS 70 NG füze sistemleri, modern tehditlere karşı geliştirilen en etkili çözümler arasında yer alıyor. İsveçli mühendisler tarafından entegre edilen gelişmiş lazer güdüm altyapısı, sistemin elektronik harpten etkilenmeden kamikaze İHA'ları ve seyir füzelerini yüksek isabet oranıyla imha etmesini sağlıyor. Finlandiya Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut taktik araçlarına hızla monte edilebilen modüler yapı, mobil bataryaların sınır hattında dinamik bir koruma kalkanı oluşturmasına imkan tanıyor.

İskandinavya'da katmanlı hava savunmasının yeni halkası

Yaklaşık 108 milyon Euro değerindeki bu stratejik yatırım, Finlandiya’nın genel hava savunma doktrinindeki en kritik boşluğu kapatmayı hedefliyor. NATO üyeliğinin ardından sınır güvenliği konseptini baştan aşağı yenileyen ülke, yüksek irtifa füze bataryalarının yanına bu kısa menzilli çözümleri de ekleyerek aşılması imkansız, çok katmanlı bir savunma mekanizması inşa ediyor. Rusya ile paylaşılan 1340 kilometrelik sınır hattı göz önüne alındığında, Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılan askeri derslerle şekillenen bu ortaklık, yalnızca Finlandiya’nın egemenlik haklarını korumakla kalmayacak; aynı zamanda İsveç ile lojistik bağları güçlendirerek Baltık Denizi ve Kuzey Kutbu eksenindeki tüm ittifak haritasını çok daha caydırıcı bir güce dönüştürecek.