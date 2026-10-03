Finlandiya ve İsveç'ten ortak hamle: Paletli zırhlı Patria TRACKX için tedarik süreci başladı

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Finlandiya Savunma Kuvvetleri ile İsveç Savunma Malzeme İdaresi (FMV), Paris'te düzenlenen Eurosatory 2026 fuarında Patria TRACKX paletli zırhlı personel taşıyıcı tedarikine hazırlık için Uygulama Anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Avrupa Savunma Fonu destekli FAMOUS projesi kapsamında geliştirilen TRACKX'in seri öncesi tedariki ve olası takip sözleşmeleri için teknoloji işbirliğinin önünü açıyor.

Arktik ve zorlu araziye özel tasarım

Patria TRACKX, Arktik ve diğer zorlu arazi koşullarında operasyonlar için tasarlanmış paletli zırhlı personel taşıyıcı olarak geliştirildi. Araç ilk kez Eylül 2025'te Londra'daki DSEI UK fuarında tanıtılmıştı.

Finlandiya, destek paketini de içeren ilk araçları tedarik ederken, seri teslimatlar için Patria ile niyet mektubu imzaladı. İsveç ise test ve değerlendirme amaçlı araçlar alacak. İki ülkenin bazı testleri ortak yürütmesi planlanıyor.

İlk siparişler kapsamında Finlandiya ve İsveç'e teslimatların 2027'den itibaren başlaması bekleniyor.