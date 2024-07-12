Fransa, Avrupa’nın en güçlü süper bilgisayarını inşa edecek

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu, Eurosatory fuarında yaptığı açıklamada, Fransa’nın savunma amaçlı yapay zekada lider olabilmek için Avrupa’nın en güçlü süper bilgisayarını inşa etmeyi planladığını duyurdu. C4ISR.net tarafından yapılan habere göre Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, inşa edilecek süper bilgisayar ile Yüksek Öğretim Bakanlığı ve diğer devlet dairelerine bilgi işlem imkanı sağlayacak.

Yapay zekaya 2 milyar euro kaynak

Ayrıca bu bilgisayar ile Fransız savunma firmalarının yapay zeka çözümlerini güvenli ve korumalı bir ortamda çalıştırmasına izin verilecek. Fransa halihazırda Mart ayında 2024-2030 savunma bütçesinden yapay zekaya 2 milyar euro kaynak ayırmayı planladığını açıklamıştı.

Buna ek olarak Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, 2024 yılının Mart ayında AMIAD olarak bilinen savunmada yapay zeka için bakanlık ajansı kurmuştu. Bu bağlamda Fransa, teorik yapay zeka değil, muharebe yapay zekası geliştirmeyi hedefliyor. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yapay zeka ülkeler arasında farklılaştırıcı bir faktör olacak ve geride kalanlar ile tutunmayı başaranlar arasında bir kırılma yaratacak. Fransız ekibinin önündeki zorluk, bu alanda öne çıkanlar arasında yer almak. Askeri yapay zeka söz konusu olduğunda, en iyi hazırlanan ve en fazla kaynak ayıran Avrupalı güç biz olacağız.