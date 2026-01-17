Fransa donanması VSR700 insansız hava araçlarını envantere alacak

Fransa Silahlanma Genel Müdürlüğü (DGA), 2028’den itibaren Fransız Donanması tarafından kullanılacak altı adet VSR700 insansız hava sistemi için Airbus Helicopters ve Naval Group’a seri üretim sözleşmesi imzaladı. Bu karar, SDAM (Système de Drone Aérien pour la Marine) programının sanayi aşamasının başladığını gösteriyor ve VSR700’ün Fransız Donanması’nın gelecekteki standart gemi konuşlu İHA’sı olarak konumunu pekiştiriyor.

Sözleşme, Haziran 2025’te iki şirket ile DGA arasında SDAM programı kapsamında imzalanan çerçeve anlaşmanın ardından geldi.

ISR konfigürasyonu ve sistem entegrasyonu

Savunmasanayist'ten Başak Berber'in haberine göre, VSR700’ler, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) konfigürasyonunda teslim edilecek. Platformlar; gözetleme radarı, elektro-optik sensör ve Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) alıcısı ile donatılacak.

Anlaşma, ISR konfigürasyonunda eksiksiz sistemlerin teslimatını ve bunların Naval Group tarafından geliştirilen Steeris görev sistemi aracılığıyla gemilerin muharebe mimarisine tam entegrasyonunu kapsıyor.

Görev paylaşımı ve endüstriyel yapı

Airbus Helicopters, hava aracının genelinden ve uçuş kontrol sisteminden sorumlu olacak. Naval Group ise gemilerin genel mimarisine entegrasyonu ve muharebe sistemleriyle bağlantısını sağlayacak.

Airbus, basın açıklamasında, “havacılıkta güvenlik ve performansın en yüksek standartlarını korurken, İHA pazarının özelliklerine yanıt verecek şekilde tasarlanmış ve sistemin seri üretimine özel yeni bir endüstriyel organizasyon kurduğunu” belirtti.

Çok görevli kullanım potansiyeli

Fransız Donanması tarafından ISR konfigürasyonunda konuşlandırılacak olsa da VSR700; kargo taşımacılığı ve silahlı keşif görevleri dâhil olmak üzere çeşitli görevlerde kullanılabilecek. Üretici firma, Haziran ayındaki Paris Havacılık Fuarı’nda güdümlü roketlerle donatılmış bir örneğini sergilemişti.

Yangınla mücadele gibi sivil operasyonların da öngörüldüğü belirtildi. Airbus Helicopters, HTeaming çözümünü kullanarak VSR700’ün insanlı helikopterlerle birlikte görev yapabilme kabiliyetini de gösterdi.

Geliştirme süreci ve platformun kökeni

VSR700, Hélicoptères Guimbal tarafından üretilen Cabri G2 helikopterinden türetildi ve DGA ile Fransız Donanması gözetiminde SDAM programı kapsamında geliştirildi. İlk uçuşu Temmuz 2020’de gerçekleştirildi.

Programın 2017’de başlatılmasından bu yana, denizde yapılan çok sayıda test dâhil uçuşlar gerçekleştirildi. Test süreci, özellikle FREMM sınıfı Provence fırkateyninden yapılan denemeleri içerdi ve hareketli deniz platformlarına otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti doğrulandı.

Azami kalkış ağırlığı 700 kilogram olan VSR700, 100 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Yerli müşteriye ek olarak üretici firma, VSR700’ü ihracat pazarına da sunacak.