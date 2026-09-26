Fransa Kara Kuvvetleri'ne R3 standardında ilk Jaguar teslimatı yapıldı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fransa Kara Kuvvetleri'nde zırhlı araç modernizasyonunda yeni aşamaya geçildi. Keşif ve muharebe görevlerinde kullanılan Jaguar platformlarında teslimat takvimi ilerledi. Bu kapsamda tam operasyonel konfigürasyon olarak tanımlanan R3 standardındaki ilk araçlar birliklere ulaştı.

Teslimatla birlikte Jaguar filosunda operasyonel seviye yükseltildi.

R3 standardında ilk teslimat gerçekleşti

Fransa Kara Kuvvetleri, Jaguar zırhlı araçlarında R3 standardına geçişi başlattı. R3, platformun tam operasyonel konfigürasyonu olarak biliniyor. İlk parti araçların teslim alınmasıyla birlikte programda önemli bir eşik geride bırakıldı.

Araçların birliklere intikaliyle birlikte saha kullanımının başlaması planlandı. R3 standardındaki Jaguarların, mevcut filoya kademeli olarak eklenmesi bekleniyor.

Tam operasyonel konfigürasyon öne çıktı

Jaguar, Fransa Kara Kuvvetleri'nde keşif ve muharebe aracı olarak görev yapıyor. R3 standardı, aracın tüm muharebe ve keşif kabiliyetlerinin tam kapasiteyle kullanılabildiği konfigürasyon olarak tanımlanıyor.