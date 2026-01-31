Fransa Savunma Bakanı Vautrin, Yunan tersanesini ziyaret etti

Yunan Salamis Tersaneleri, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin’i, Yunanistan’daki Fransa Büyükelçisi Laurence Auer’i, Naval Group CEO’su Pierre-Éric Pommellet’i ve diğer üst düzey konukları ağırladı.

Ziyaret kapsamında heyet, tersane altyapısını ve 2023 yılından bu yana Yunanistan ve Fransa Deniz Kuvvetleri için yürütülen FDI (Belharra) fırkateyn programı kapsamında inşa edilen blokların (pre-outfitted blocks) üretim faaliyetlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Defence Review GR tarafından yapılan habere göre Salamis Tersaneleri, Naval Group ile yürütülen iş birliği çerçevesinde uluslararası tedarik zincirinde yetkili alt yüklenici olarak görev yapmaktadır.

Salamis Tersaneleri’nin FDI fırkateyni üretimindeki rolü

Salamis Tersaneleri’nin bugüne kadar üçüncü Yunan FDI fırkateyni Formion için blokları üretip teslim ettiği, Fransız FDI programının ikinci ve üçüncü gemisi için blok üretimini tamamladığı ve Naval Group’a teslim ettiği belirtilmekte.

Habere göre bu blokların üretimi, Fransa’nın ileri teknolojisinin ve uzmanlığının transferi sonucunda gerçekleştirildi. Bu durumun örnek teşkil ettiği ve ülkede bu sınıf fırkateynlerin bütüncül şekilde inşa edilebileceğine dair sanayi kapasitesini ortaya koyduğu da haberde belirtildi. Keza Kasım 2024’te Paris’te düzenlenen Euronaval fuarı sırasında Naval Group ile Yunan şirketler arasında 6 yıllık Follow-on-Support (FoS) anlaşması imzalandığı ve anlaşmanın hem Yunan hem de Fransız donanması için FDI fırkateynlerini kapsadığı ifade edildi.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Salamis Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. G. Koros, ziyaret vesilesiyle yaptığı açıklamada, Fransa Savunma Bakanı’nın tersaneyi ziyaret etmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, tersanenin savunma alanında üstlendiği ileri teknoloji projelerin ve ulusal savunma gemi inşa sanayisinin gelişimindeki rolünün bu ziyaretle bir kez daha ortaya konduğunu söyledi. Koros, Naval Group gibi önde gelen yabancı şirketlerle kurulan uzun vadeli iş birliğinin, tersanenin stratejik planlamasını ve gelecekte üstleneceği kritik rolü desteklediğini vurguladı.