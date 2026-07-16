Fransa, Ukrayna'da füze ve mühimmat üretimine resmi onay verdi

Avrupa savunma sanayisinde büyük bir kırılmayı temsil eden kararın içeriği değerlendirildiğinde, Ukrayna'ya lisanslı üretim hakkı tanınacak silah sistemlerinin cephe hattındaki dengeleri doğrudan etkileyebilecek nitelikte olduğu görülüyor. Ortak üretim planlaması kapsamında, özellikle uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetine sahip seyir füzeleri ile hava operasyonlarında kritik öneme sahip lazer güdümlü mühimmatların yerel tesislerde montajlanması ve üretilmesi planlanıyor. Ayrıca, hava sahası güvenliğini korumak amacıyla tasarlanan modern savunma füze sistemlerinin önleme mühimmatları da bu teknoloji paylaşımının merkezinde yer alıyor. Fransız savunma sanayi devlerinin teknik gözetiminde yürütülecek bu süreç, Ukrayna askeri sanayisinin batı standartlarında üretim yapabilmesi adına tarihi bir dönüşüm fırsatı sunuyor.

Sahada lojistik devrim ve güvenlik önlemleri

Üretim hatlarının doğrudan çatışma bölgesinin lojistik art alanına taşınması, askeri lojistik süreçlerin hızlandırılması ve sınır ötesi sevkiyatlarda yaşanan bürokratik ya da fiziksel aksamaların aşılması açısından büyük bir avantaja işaret ediyor. Ancak bu durum, savaş uçaklarının ve füzelerin hedefi olma riski taşıyan askeri fabrikaların güvenliği sorusunu da beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda, kurulacak endüstriyel tesislerin yer altı sığınaklarında, korunaklı askeri üslerin içinde veya ileri düzey hava savunma şemsiyeleriyle korunan stratejik derinliklerde konumlandırılması planlanıyor. Paris ve Kiev hattındaki askeri kurmaylar, üretim bantlarının güvenli bir şekilde işletilebilmesi amacıyla ortak bir siber güvenlik ve fiziki koruma protokolünü de eş zamanlı olarak devreye alacaklarını belirtiyor.

Jeopolitik yansımalar ve Avrupa savunma sanayisinin yeni rotası

Fransa'nın bu hamlesi, kıta Avrupası'ndaki jeopolitik dengeleri yeniden şekillendirirken batılı müttefiklerin savunma sanayi stratejilerinde de yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Kendi askeri teknolojisini ve hassas yazılımlarını başka bir ülkenin sahadaki üretimine açmak, Paris'in stratejik özerklik vizyonunun ve bölgesel güvenlik risklerine karşı aldığı uzun vadeli pozisyonun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yapılan projeksiyonlar, bu kararın diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeleri de benzer lisanslı üretim ve teknoloji paylaşımı anlaşmaları yapmaya teşvik edebileceğini öngörüyor. Rusya'nın bölgesel baskılarına karşı caydırıcılığı artırmayı amaçlayan bu sanayi ortaklığı, Ukrayna'nın gelecekteki batı entegrasyonunu askeri ve endüstriyel düzeyde şimdiden pekiştiren en somut adımlardan biri olarak kayıtlara geçiyor.