Fransa Ukrayna’ya savaş uçağı tedarik edecek

Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu, resmi X hesabından yaptığı paylaşım ile 2025 yılının ilk çeyreğinde Ukrayna’ya Mirage 2000-5 savaş uçaklarının teslim edileceğini onayladı. Ayrıca Ukraynalı pilot ve teknisyenlerin eğitimlerinin devam ettiğini belirten Lecornu, Fransa’nın Gironde şehrinde uçakların hava-kara muharebesi ve elektronik harp alanında yeni ekipmanlarla donatılacağını belirtti.

Ukrayna, yakın zamanda Mirage 2000-5 savaş uçaklarını kullanmaya başlayacak

Bu bağlamda halihazırda Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler tarafından bağışlanan F-16’ları envanterine katan Ukrayna, yakın zamanda Mirage 2000-5 savaş uçaklarını kullanmaya başlayacak. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu Ukrayna’ya kaç savaş uçağı gönderileceğini açıklamayı defalarca reddetti. Bahse konu açıklama Lecornu’nun Ukrayna’ya savaş uçağı transferine ilişkin bugüne kadar verdiği en net işaret olarak kayıtlara geçti. Fransa’nın Nancy şehrinde Mirage 2000 savaş uçakları için eğitimlerine devam eden pilot ve teknisyenlere ek olarak hava-hava muharebeleri için tasarlanan Mirage uçaklarının yine Fransa’da hava-kara muhabereleri ve EH kabiliyetine ilişkin yeni ekipmanlar ile modernize edilmesi göze çarpmaktadır.

Özellikle hava-hava muharebeleri için tasarlanan Mirage 2000-5, öncülleri olan Mirage 2000C’ler ve Mirage 2000D savaş uçakları gibi öncelikli olarak havadan karaya operasyonlara odaklanan uçaklardan ayrılmaktadır. Bu bağlamda Fransa, uçağın rolünü, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin temel gereksinimlerinden biri olan havadan karaya muharebeyi de içerecek şekilde genişletmek üzere modernize etmektedir. Fransa’nın Ukrayna’ya halihazırda vermiş olduğu hava-kara mühimmatlarına örnek olarak SCALP-EG seyir füzesi ve AASM Hammer güdümlü mühimmatı verilebilir. Ukrayna’nın Su-24 Fencer gibi uçaklarla kullandığı söz konusu mühimmatlar Mirage savaş uçaklarına entegre edilerek havadan karaya saldırı kabiliyeti kazandırılabilir.

Ancak Eurasian Times’a göre Fransa, Kiev’e gönderilecek Mirage 2000-5’lere ilave ve daha kritik mühimmatlar entegre etmek için çalışmakta. Bu bağlamda Mirage 2000-5F’lerin hava savunması için kullandığı radar güdümlü ya da kızılötesi arayıcı başlıklı, görüş ötesi menzilli hava-hava füzelerinden oluşan MICA füze ailesi gibi sofistike silahlarla da konuşlandırılabilir.