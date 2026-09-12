Fransa’dan havacılıkta stratejik dönüşüm: 2035 için 47 adet 'Süper Rafale' F5 hedefi
Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri, 2035 yılına kadar en gelişmiş versiyon olan F5 konfigürasyonuna sahip 47 adet Rafale savaş uçağını envanterine katmaya hazırlanıyor. Proje; insansız sistemlerle ortak operasyon, yeni nesil nükleer caydırıcılık ve gelişmiş elektronik harp kabiliyetleriyle uçakları adeta yeni bir döneme taşıyor.
Fransa, önümüzdeki yıllarda hava gücünün operasyonel konseptini kökten değiştirecek dev bir modernizasyon takvimini devreye soktu. Savunma planlamaları çerçevesinde şekillenen süreçte, mevcut uçak altyapısının ötesine geçilerek geleceğin muharebe sahasına uygun tam entegre bir filo hedefleniyor.
Yeni nesil nükleer güç ve ağır sınıf dronlar
Geliştirme çalışmalarının merkezinde, F5 standardının getirdiği çığır açıcı teknolojik yetenekler yer alıyor. Bu kapsamda uçaklar, ülkenin stratejik caydırıcılığını artırmak amacıyla yeni nesil hipersonik nükleer füzeleri taşıyabilecek özel mühimmat altyapısına kavuşturulacak. Bununla birlikte projede en çok dikkat çeken unsur, pilotlu jetlerin yapay zeka destekli ve gizlilik özellikli ağır sınıf muharebe dronları ile tam uyum içinde uçabilmesi olacak. Bu dronlar, yüksek riskli bölgelerde keşif ve taarruz görevlerini üstlenerek pilotların hayatta kalma oranını artıracak.
Üretim takvimi ve envanter stratejisi
2035 hedefi doğrultusunda şekillenen süreçte, tedarik edilecek veya modernize edilecek toplam 47 adet uçak grubu Fransız ordusunun omurgasını oluşturacak. Planlama, tamamen sıfırdan gövde üretiminin yanı sıra halihazırdaki envanterde bulunan bazı platformların da bu en üst seviyeye yükseltilmesini kapsıyor. Böylece hem kara üslerindeki birlikler hem de deniz havacılığı unsurları ortak bir avcı uçağı mimarisinde buluşturulacak.