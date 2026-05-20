Fransa’dan savunma sanayide dev adım: Hindistan’da MICA füze merkezi kuruluyor

Fransız savunma devi MBDA, Hindistan ile askeri ve stratejik iş birliğini bir üst seviyeye taşıyacak kritik bir karara imza attı. Yapılan resmi anlaşmaya göre, Hindistan Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri envanterinde geniş yer tutan MICA havadan havaya füze sistemleri için ülke içinde entegre bir üretim ve bakım üssü hayata geçirilecek. Bu hamle, Fransa’nın Güney Asya’daki askeri varlığını pekiştirirken, Hindistan’ın savunmada dışa bağımlılığı azaltma stratejisine de doğrudan hizmet ediyor.

Yerel üretim stratejisine tam destek

Yeni kurulacak tesis, Hindistan hükümetinin uzun süredir titizlikle yürüttüğü 'Hindistan’da Yap' (Make in India) vizyonunun en somut örneklerinden biri olacak. Anlaşma kapsamında Fransız üretici, füzelerin sadece montajını değil, kritik alt sistemlerinin üretim teknolojisini de yerel ortaklara devredecek. Bu sayede Hindistan, stratejik öneme sahip mühimmatların lojistik zincirini tamamen kendi sınırları içine alarak olası bir kriz anında ikmal güvenliğini garanti altına almış olacak.

Rafale jetlerinin operasyonel gücü artacak

Kurulacak merkez, Hindistan’ın askeri operasyonel kabiliyetine doğrudan çarpan etkisi yapacak. Özellikle Mirage 2000 ve yeni nesil Rafale savaş uçaklarının ana vurucu gücünü oluşturan MICA füzelerinin bakım, onarım ve modernizasyon süreçleri (MRO) artık Fransa’ya gönderilmeden yerinde çözülecek. Bu durum, füzelerin operasyonel hazırlık sürelerini kısaltırken, askeri bütçede bakım maliyetlerinin de önemli ölçüde düşmesini sağlayacak.

Bölgesel ihracat üssü mü olacak?

Fransa ve Hindistan ortaklığının bir sonraki adımda bu merkezi sadece yerel ihtiyaçlar için değil, bölgedeki diğer dost ülkelere yönelik bir ihracat kapısı olarak konumlandırması bekleniyor. Çevre ülkelerin envanterinde bulunan MICA füzelerinin yenileme ve parça tedarik süreçlerinin bu üs üzerinden yönetilmesi planlanıyor. Böylece Yeni Delhi yönetimi, küresel savunma sanayisi tedarik zincirinde kritik bir bölgesel aktör haline gelme yolunda stratejik bir avantaj elde edecek.