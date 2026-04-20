Fransa’dan topçu sınıfına büyük yatırım: 26 yeni roketatar ve 300 füze geliyor

Fransız Kara Kuvvetleri, FLP-T (Karadan Uzun Menzilli Vuruş) programı kapsamında operasyonel kabiliyetini yeniden yapılandırıyor. Bu stratejik plan doğrultusunda, mevcut envanterdeki ömrünü tamamlamak üzere olan LRU sistemlerinin yerine geçecek 26 adet yeni nesil fırlatıcı platformun tedariki kesinleşti.

2030 yılına kadar tamamlanması hedeflenen bu süreçte, sadece platformlar değil, ilk etapta kullanılacak 300 adet yüksek hassasiyetli mühimmatın da tedariki sağlanarak bir topçu taburu tam operasyonel kapasiteye ulaştırılacak.

Stratejik bağımsızlık ve yerli teknoloji

Fransa'nın bu hamlesi, sadece bir ekipman yenilemesi değil, aynı zamanda savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hamlesi olarak öne çıkıyor. Mevcut M270 platformlarının yerini alacak olan bu yeni sistemler için Fransız Savunma Tedarik Ajansı (DGA); Safran ve MBDA gibi yerli devlerle koordineli bir çalışma yürütüyor.

Bu proje ile Fransa, Amerikan HIMARS sistemine karşı Avrupa merkezli, güçlü bir derin vuruş alternatifi oluşturmayı ve kritik teknolojilerde kontrolü elinde tutmayı hedefliyor.

150 kilometreden derin darbe

Tedarik edilecek olan 300 mühimmatlık paket, ordunun "ilk vuruş" yeteneğini güvence altına alacak. İlk aşamada 150 kilometrelik bir etkili menzil öngörülürken, doktrinel hedefler arasında bu mesafenin gelecekte geliştirilecek mühimmatlarla 500 kilometreye (Deep Strike) kadar çıkarılması yer alıyor.

Sistemler, Ağ Merkezli Harp (NCW) mimarisine tam uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Bu sayede, yoğun elektronik harp ortamında dahi hedef tespit ve imha süreçleri, metre altı hassasiyetle (CEP) ve saniyeler içinde gerçekleştirilebilecek.

Savaş ekonomisi ve operasyonel devamlılık

Bu program, Fransa'nın ilan ettiği 'savaş ekonomisi' vizyonunun en somut parçalarından biri. 26 fırlatıcılık bu ilk paket, sadece bir sayısal artışı değil, aynı zamanda mühimmat üretim hatlarının sürekliliğini ve stokların modern savaşın ihtiyaçlarına göre yönetilmesini kapsıyor.

2030 projeksiyonunda kurulacak bu yeni tabur, Fransa’nın yüksek yoğunluklu çatışma senaryolarındaki ‘ateş gücü’ açığını kapatırken, müttefik operasyonlarındaki caydırıcı gücünü de perçinleyecek.