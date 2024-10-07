Fransa'dan Ukrayna'ya CAESAR obüsü tedariki

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu, KNDS France’ın Ukrayna’ya 12 adet daha CAESAR kundağı motorlu obüs teslim etmek üzere bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Anlaşma, Ukrayna hükümeti tarafından sağlanan finansmanla Kiev’de düzenlenen bir sanayi forumu sırasında gerçekleştirildi.

Lecornu, yaptığı açıklamada, “Savunma sanayimizin artan üretim kapasitesi, Ukrayna’yı desteklemeye devam etmemizi sağlıyor” ifadesini kullandı. CAESAR obüsleri, hareket kabiliyeti ve hassasiyeti ile tanınmakta olup, Ukrayna’nın savaş alanındaki topçu kabiliyetlerini geliştirmesi ve devam eden karşı saldırı operasyonlarında kritik ateş gücü sağlaması bekleniyor. Nexter tarafından üretilen CAESAR sistemi, 40 kilometreye kadar menzil sunan 155 mm mühimmatlar atabilen, son derece hareketli ve kamyona monte bir topçu sistemidir. Fransa’nın kendi silahlı kuvvetleri de dahil olmak üzere çeşitli ordular tarafından etkin bir şekilde kullanılan bu sistem, isabetliliği ve çok yönlülüğü ile övgü toplamıştır.

Lecornu, Fransa’nın savunma sanayiinin, hem ülke savunması hem de Ukrayna gibi uluslararası ortaklar için artan askeri teçhizat talebini karşılamak üzere üretimini arttırdığını vurguladı. Üretim kapasitesindeki bu artış, küresel askeri tedarik zincirleri üzerinde süregelen baskıya rağmen Fransa’nın yüksek kaliteli savunma sistemleri sunmaya devam edebilmesini sağlamaktadır. Bu son sözleşme, Rusya’nın Şubat 2022’deki geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna’nın Batılı müttefiklerinden aldığı önemli askeri desteğe ekleniyor.

Fransa Ukrayna askerlerini eğitmeyi planlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 7 Haziran Cuma günü yaptığı açıklamada ülkeler koalisyonunun Ukrayna’ya askeri eğitmenler göndermeyi kabul ettiğini belirterek, planlama için önümüzdeki günlerde liderlerle bir araya gelebileceğini söyledi ancak somut ayrıntılar vermemişti.

The Washington Post tarafından yapılan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir basın toplantısında yapılan bu yorum, Fransa ve diğer müttefiklerin artık NATO ülkesi askerlerini Ukrayna topraklarına yerleştirmeye istekli olabileceklerinin son işareti olarak görülmekteydi.