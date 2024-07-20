Fransa’dan Ukrayna’ya eğitim desteği! 2100 askeri eğitecek

Fransız ordusunun bir tugayına eşdeğer olan 2100 Ukraynalı askerin iki aylık muharebe eğitimi için 2024 yılı sonunda Fransa’ya gelmesi bekleniyor. Eğitim görecek olan askerler Fransa’da misafir edilecek. Habere konu bu bilgi, France 3 Champagne-Ardenne tarafından elde edilen yazılı bir belgeyle teyit edildi. Buna ek olarak France 3 tarafından aktarıldığı üzere Ukraynalılara sağlanacak ekipmanlar arasında tanksavar füzeleri, radarlar ve daha fazlası yer alıyor.

Eğitimin nerede yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak Champagne-Ardenne bölgesindeki yerel bir medya kuruluşu olan kaynak göz önüne alındığında, 1. Paraşüt Şasör Alayı ve 3. Topçu Alayının konuşlandığı Mailles-les-Camps’daki piyade ve topçu eğitim merkezleri olduğu varsayılabilir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 7 Haziran Cuma günü yaptığı açıklamada ülkeler koalisyonunun Ukrayna’ya askeri eğitmenler göndermeyi kabul ettiğini belirterek, planlama için önümüzdeki günlerde liderlerle bir araya gelebileceğini söylemiş ancak somut ayrıntılar vermemişti.

The Washington Post tarafından yapılan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir basın toplantısında yapılan bu yorum, Fransa ve diğer müttefiklerin artık NATO ülkesi askerlerini Ukrayna topraklarına yerleştirmeye istekli olabileceklerinin son işareti olarak görülmekteydi.

"Ukrayna’nın askerlerini eğitmekte 'büyük bir güçlükle' karşı karşıyayız"

Macron, cepheye gitmek üzere on binlerce askeri seferber etmeye çalışan Ukrayna’nın askerlerini eğitmekte “büyük bir güçlükle” karşı karşıya olduğunu söylemişti. Bu bağlamda Macron, Fransa’nın 4.500 Ukraynalı askerden oluşan bir tugayın tamamını donatacağını ve eğiteceğini söylemişti. Rusya’nın son aylarda savaş alanında üstünlüğü ele geçirmesiyle birlikte Kiev, Avrupa’yı askeri desteğini arttırmaya zorluyor.