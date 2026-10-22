Fransa'nın DAMOCLES hamlesi: Günlük üretim 100 adede çıktı

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Fransa'nın MX-10 DAMOCLES dolanan mühimmat sisteminde ek tedarik kararı aldığı bildirildi. KNDS France ve Delair tarafından geliştirilen sistemden yüzlerce adetlik ilave alım planlanıyor.

Karar, Fransız Kara Kuvvetleri'nin dolanan mühimmat envanterinde derinlik oluşturma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Günlük üretim 100 adet oldu

DAMOCLES programında seri üretim kapasitesinde artış sağlandı. Üretim hattında günlük 100 adetlik kapasiteye ulaşıldı.

Söz konusu kapasite, yüksek yoğunluklu muharebe ortamında sarfiyatı yüksek olan dolanan mühimmat sistemlerinde sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıyor. Artan kapasite ile hem iç ihtiyaç hem de ihracat talebinin karşılanması hedefleniyor.

İlk ihracat Lüksemburg'a

Sistemin ilk ihracat müşterisi Lüksemburg oldu. Lüksemburg'un ilk dolanan mühimmat kabiliyetini kazanmak amacıyla KNDS ile 1,6 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

Anlaşma, Lüksemburg'un envanterine ilk kez bu sınıfta bir kabiliyetin girmesi anlamına geliyor. Düşük maliyetli ve hızlı tedarik edilebilir yapısı ile DAMOCLES'in küçük ölçekli ordular için giriş seviyesi çözüm olarak konumlandığı görülüyor.

MX-10 DAMOCLES'in kabiliyetleri

MX-10 DAMOCLES, kısa menzilde keşif ve taarruz görevlerini birleştiren taktik dolanan mühimmat sınıfında yer alıyor. Sistem, KNDS'nin mühimmat ve harp başlığı tecrübesi ile Delair'in insansız hava aracı mimarisini birleştiriyor.

Sistemin hafif, taşınabilir ve piyade seviyesinde kullanıma uygun olması, Fransa'nın tabur ve bölük seviyesinde organik vurucu kabiliyet oluşturma hedefine hizmet ediyor.