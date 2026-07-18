Fransa’nın güncel askeri yatırımları finansal dengeleri nasıl zorluyor?

Fransız havacılık ve askeri üretim tesislerinin montaj hatlarında, titanyum ve nitelikli mikroçip gibi kritik girdilere erişimde yaşanan küresel tedarik krizleri bu hafta itibarıyla maliyetleri tarihi zirvelere taşıyor. Havai ve deniz platformlarının üretim süreçlerinde yaşanan gecikmeler, borsada işlem gören Thales ve Dassault Aviation gibi dev yapıların işletme sermayesi döngülerini yavaşlatarak kurumsal nakit akış yönetimlerini zora sokuyor. Kamu maliyesinden gelen sipariş hacmi çok yüksek olmasına rağmen, sanayinin bu fiziki üretim bariyerlerine takılması firmaların operasyonel kar marjlarında daralmaya yol açıyor. İç piyasadaki bu maliyet baskısı, savunma sektörünü yüksek ciroya rağmen düşük karlılık sarmalıyla karşı karşıya bırakıyor.

İhracat kredileri ve çok uluslu risk yönetimi

Fransa’nın küresel pazarlarda pay kapmak amacıyla müttefik ülkelere sağladığı devlet garantili askeri ihracat kredileri, kamu borç stoğu üzerinde yeni finansal kırılganlıklar doğuruyor. Özellikle Rafale savaş uçakları ve deniz fırkateynlerinin Orta Doğu ve Asya pazarlarına yönelik uzun vadeli vadeli satış sözleşmeleri, devletin finansal risk algısını tırmandırıyor. Alıcı ülkelerin makroekonomik istikrarsızlıkları veya ödeme takvimlerindeki olası aksamalar, Fransız bankacılık sisteminde karşılık ayırma oranlarını yukarı yönlü besleyen gizli birer kredi riski olarak somutlaşıyor. Fikri mülkiyet haklarının ve peşin finansman girdilerinin yönetildiği bu ihracat mekanizması, dış ticaret dengelerini büyütürken bütçe üzerindeki risk yükünü kalıcı kılıyor.

Savaş ekonomisi genelgesi ve özel sektör reaksiyonu

Hükümetin sanayi tesislerine yönelik emir komuta zincirini esneten ve fabrikaların sivil üretim hatlarını askeri üretime kaydırmasını mecburi kılan 'Savaş Ekonomisi Genelgesi', serbest piyasa aktörleri arasında yapısal bir dirençle karşılaşıyor. Ticari karlılığı daha yüksek olan sivil havacılık ve elektronik kontratlarını iptal ederek önceliği düşük marjlı kamusal siparişlere vermek zorunda kalan şirketler, sermaye verimliliğinde kayıplar yaşıyor. İdari zorunluluklarla şekillenen bu yeni endüstriyel model, özel sektörün yabancı sermaye çekme kabiliyetini baltalarken borsa değerlemelerindeki jeopolitik risk primlerinin kalıcı olarak yüksek seyretmesine neden oluyor.

Sosyal bütçe kesintileri ve ekonomik durgunluk riskleri

Askeri finansmanın bütçede mutlak bir öncelik haline getirilmesi, kamu maliyesinde harcama verimliliğinin ve kaynak optimizasyonunun sınırlarını sonuna kadar zorluyor. Sağlık ödeneklerinden, emeklilik fonlarından ve sivil altyapı projeterinden kesilen milyarlarca Euro tutarındaki nakdin doğrudan savunma sanayisine yığılması, iç pazardaki toplam tüketim ve efektif talep dengelerine darbe vuruyor. Doğrudan üretken olmayan ve sivil ekonomiye net katma değer sağlamayan bir sanayi koluna fonların bu denli akıtılması, fiyat yapışkanlığını ve enflasyonist baskıları tetikliyor. Bu durum, sivil sanayi kollarındaki inovasyon ve AR-GE bütçelerini baskılayarak finans dünyasında büyüme odaklı yatırımların dışlanması etkisini doğuruyor. Kamu harcamaları içindeki bu keskin eksen kayması, ekonomik verimliliği düşürdüğü için Fransa'yı stagflasyonist bir durgunluk riskine doğru adım adım sürüklüyor. Jeopolitik zorunluluklar ile makroekonomik gerçekler arasında kurulan bu bıçak sırtı denge, önümüzdeki dönemin büyüme yapısını belirleyecek en temel faktör olarak öne çıkıyor.