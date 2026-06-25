Fransa’ya İsveç kalkanı: Yeni güdümlü tanksavar füzeleri envantere dahil ediliyor

Avrupa genelindeki askeri tedarik ortaklıklarını pekiştiren bu stratejik hamle, kıta savunmasındaki entegrasyon süreçlerine de yepyeni bir ivme kazandırıyor. Yakın dönemdeki bölgesel çatışma alanlarında gösterdiği yüksek başarı grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken omuzdan atılmalı füzeler, Fransız öncü birliklerinin harekat kabiliyetini doğrudan değiştirecek. Tankların en zayıf korunan tavan kısımlarını %100 isabet yeteneğiyle hedef alan bu akıllı mühimmatlar, muharebe alanındaki taktik dengeleri bizzat savunma lehine çevirebilecek güçte bir altyapı sunuyor.

Zırhlı tehditlere karşı akıllı görüş hattı teknolojisi

Konvansiyonel askeri doktrinlerin hızla kabuk değiştirdiği bu dönemde, orduların lojistik ağırlık yaratmayan ancak tahrip gücü yüksek silahlara yönelmesi öncelikli bir kural haline geldi. Fransız askeri yönetimi, sahada görev yapan personelin düşman zırhlılarıyla karşı karşıya kaldığı anlarda karar alma süresini kısaltacak bir teknolojiye yatırım yaptı. Satın alınan füzelerin bünyesinde yer alan hedef tahmin algoritmaları, hareket halindeki bir aracın hızını ve rotasını saniyeler içinde bizzat hesaplayarak karmaşık işaretleme sistemlerine olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor.

Kapalı alanlardan güvenli ateşleme avantajı

Tedarik sürecine girilen bu modern savunma araçlarının piyadeye sunduğu en büyük avantajlardan biri de binaların içinden veya dar sığınaklardan bile sorunsuz bir şekilde ateşlenebilmesidir. Eski nesil roketlerin yarattığı tehlikeli geri tepme gazı riskini ortadan kaldıran bu mühendislik yapısı, personelin meskun mahal çatışmalarında konumunu ifşa etmeden bizzat koruma altında kalmasını sağlıyor. Eksi 30 dereceyi aşan ekstrem hava koşullarında dahi tam randımanla çalışan füze mekanizması, ordunun her türlü iklim coğrafyasında operasyon yapabilme esnekliğini mühürlüyor.

Maliyet etkin ve yüksek imha kapasiteli yatırım

Askeri bütçenin doğru yönetilmesi adına da önemli bir eşik kabul edilen bu tedarik programı, devasa bütçeli füze rampalarına kıyasla çok daha ekonomik bir defans hattı kurulmasını sağlıyor. Bakım ve saklama maliyetlerinin düşüklüğü sayesinde ordu depolarında uzun yıllar boyunca harbe hazır vaziyette bekletilebilecek olan sistemler, geleceğe dönük savunma harcamalarını %30 düzeyinde aşağı çekecektir. Sınır ötesi askeri görevlerde Fransız ordusunun elini ciddi şekilde rahatlatacak bu hamle, kıtalararası ortak operasyon kabiliyetini de doğrudan pekiştirecektir.