Fransız Donanması'na Albatros takviyesi: İlk iki Falcon 2000 LXS teslim edildi

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Fransız Donanması, deniz gözetleme ve müdahale kabiliyetlerini modernize etmek için yürütülen AVSIMAR programında kritik bir eşiği geride bıraktı.

Fransa Silahlanma Genel Müdürlüğü (DGA) tarafından 27 ve 31 Temmuz 2026'da teslim edilen iki Albatros, Lann-Bihoue Deniz Hava Üssü'ndeki 24F Filosuna katıldı. Uçaklar halen askeri değerlendirme, görev prosedürlerinin geliştirilmesi ve mürettebat dönüşüm eğitimlerinden geçiyor.

Teslim edilen uçaklar, Fransız Donanması envanterindeki yaşlanan 8 adet Falcon 50M ve 5 adet Falcon 200 Guardian uçağının yerini alacak.

12 uçaklık dev program

AVSIMAR (Avions de Surveillance et d’Intervention Maritimes) programı kapsamında Fransız Donanmasına toplam 12 Falcon 2000 LXS Albatros teslim edilmesi planlanıyor. Programın ilk aşamasında Aralık 2020'de yedi uçak sipariş edildi, 2025'te ise beş uçaklık ilave sipariş verildi.

Takvime göre üçüncü uçağın 2026 sonuna kadar teslim edilmesi, ardından 2031'e kadar yılda iki uçak teslim edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda filonun 2031'de 12 uçağa ulaşması öngörülüyor.

İlk Albatros prototipi ise ilk uçuşunu 24 Ocak 2025'te gerçekleştirmişti.

Teknik özellikler

Falcon 2000 LXS Albatros, deniz gözetleme görevleri için Thales SearchMaster X-band AESA radar, Safran EuroFLIR 410 elektro-optik sensör ve Naval Group tarafından geliştirilen görev sistemiyle donatıldı.

Uçakta ayrıca Link 22 taktik veri bağlantısı, SATCOM, radyo yön bulma sistemi, arama-kurtarma ekipmanları ve karıştırmaya dayanıklı seyrüsefer sistemleri bulunuyor.

Yaklaşık 7.400 kilometre menzile ve 8 saate kadar havada kalış süresine sahip olan uçak, eski filoya göre çok daha geniş bir deniz alanını gözetleyebilecek.

Albatros yalnızca deniz gözetleme amacıyla kullanılmayacak. Uçak; arama-kurtarma, münhasır ekonomik bölge ve balıkçılık denetimi, deniz trafiğinin izlenmesi, kaçakçılıkla mücadele, kirlilik takibi ve afet müdahalesi gibi görevleri de gerçekleştirecek.