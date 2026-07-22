Fransız kaplanına yeni pençe: Tigre helikopterine Mistral 3 entegrasyonu

Fransız Silahlı Kuvvetleri, taarruz helikopteri filosunu yeni nesil füzelerle güçlendiriyor. Tigre Mk2 platformlarına Mistral 3 füzelerinin başarıyla entegre edildiği açıklandı. Yüksek isabet oranı ve gelişmiş arayıcı başlık teknolojisiyle öne çıkan bu yerli füze sistemi, helikopter filosunun caydırıcılık unsurunu ve operasyonel esnekliğini en üst düzeye çıkaracak.

Gökyüzündeki İHA tehditlerine karşı etkili çözüm

Avrupa merkezli füze üreticisi MBDA ile Fransız Silahlı Kuvvetleri'nin ortaklaşa yürüttüğü modernizasyon projesinde önemli bir aşama geride bırakıldı. Savaş sahasında yaygınlaşan insansız hava araçlarının yarattığı tehdit profiline odaklanan bu entegrasyon sayesinde, Tigre Mk2 helikopterlerinin özellikle küçük, hızlı ve tespit edilmesi zor olan hava hedeflerine yönelik angajman kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Gelişmiş kızılötesi arayıcı başlık teknolojisi

Mistral 3 hava-hava füzesi, ‘at-unut’ mimarisi ve yüksek manevra yeteneğinin yanı sıra sahip olduğu görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ile dikkat çekiyor. Termal izi düşük olan insansız hava araçlarını, seyir füzelerini ve diğer döner kanatlı platformları uzak mesafelerden kilitleyerek imha edebilen bu sistem, Tigre helikopterlerinin hem kendi öz savunmasını yapmasını sağlayacak hem de cephe hattındaki dost unsurlara mobil hava savunma şemsiyesi sunacak.