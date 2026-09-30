Fransız Kara Kuvvetleri ilk Jaguar R3'leri teslim aldı

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Fransız Kara Kuvvetleri, keşif ve doğrudan muharebe görevleri için geliştirilen Jaguar zırhlı muharebe araçlarının en yeni R3 standardındaki ilk örneklerini teslim almaya başladı.

Fransa Silahlanma Genel Müdürlüğü DGA, teslimatları 21 Eylül’de duyurdu. Açıklamaya göre 4 Eylül 2026 itibarıyla toplam 21 araç teslim edildi. DGA ve Kara Kuvvetleri, R3 versiyonunu 8 Nisan 2026'da ‘bonne de guerre’ olarak nitelendirdi ve Kara Kuvvetleri bu versiyonun kullanımına 20 Temmuz 2026'da onay verdi.

Akeron MP ile 4 kilometre menzil

R3'ün en önemli farkı orta menzilli tanksavar füzesi entegrasyonu. Daha önce MMP olarak bilinen Akeron MP füzesinin entegre edilmesiyle Jaguar, bir düşman tankıyla topa top muharebeye girmek zorunda kalmadan 4 kilometreye kadar yüksek değerli hedeflere angaje olabilecek.

Mevcut araçlar 2027 sonuna kadar yükseltilecek

Daha önce teslim edilen Jaguarlar da R3 standardına yükseltilecek. DGA'ya göre halihazırda birliklerde görev yapan araçlar için retrofit kampanyası başlatıldı ve bu dönüşüm 2027 sonuna kadar tamamlanacak.

25 tonluk 6x6 platform

25 ton ağırlığındaki 6x6 platform, teleskopik mühimmatlı 40 mm top ve 7,62 mm uzaktan kumandalı kule ile donatıldı. Mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek korumaya sahip araç, SCORPION programı kapsamında AMX-10RC ve ERC-90 Sagaie ile HOT füzeli VAB'ların yerini almak üzere geliştirildi.