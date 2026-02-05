Fransız Rafale’lerde gözler Vietnam’a çevrildi

Fransız L’Express tarafından 4 Şubat 2026 tarihinde yapılan habere göre Vietnam, Rus savaş uçaklarına olan onlarca yıllık bağımlılığını gözden geçirdiği bir dönemde, Dassault Aviation üretimi Rafale savaş uçaklarının bir sonraki uluslararası müşterisi olarak öne çıkabilir.

Görüşmelerde kritik ilerleme: Uçuş gerçekleşti

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, görüşmelerin alışılmadık derecede ileri bir safhaya ulaştığı belirtilen haberde, Vietnamlı bir pilotun Rafale ile uçuş yapma imkanı bulduğuna dikkat çekilirken; sektör analistleri tarafından bu durumun, olgunlaşmış teknik ve operasyonel değişimler dışında nadiren tanınan bir hak olduğu ifade edildi.

Söz konusu iddia, Vietnam Hava Kuvvetleri’nin büyük ölçüde Rus Sukhoi savaş uçakları ve kara taarruzu görevlerine ayrılmış eski platformlar etrafında şekillenen Sovyet dönemi uçaklarıyla devam ettiği bir dönemde ortaya çıkıyor. Army Recognition tarafından yapılan habere göre mevcut durumda ülkenin hava-hava kabiliyetinin çekirdeği, bölgesel standartlara göre nispeten “modern” bir uçak olan ancak Rus lojistik zincirine bağımlı durumdaki Su-30MK2 üzerine kurulu.

Buna paralel olarak Vietnam, bölge genelinde radarların, kara tabanlı hava savunma sistemlerinin ve elektronik harp kabiliyetlerinin yoğunluğu arttıkça, çekişmeli bir ortamdaki askeri geçerliliği azalan Su-22 savaş uçaklarını işletmeyi sürdürüyor.

Bu nedenle L’Express, Rafale’nin yalnızca yenilenme sürecine uyum sağlamakla kalmayıp, önleme, hassas vuruş ve kritik deniz alanları üzerinde silahlı varlık gösterme kapasitesine sahip bir platform olarak ülkeye niteliksel bir dönüşüm sağlayacağını da ifade ediyor.