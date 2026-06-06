Fransız Tiger helikopterleri Shahed İHA’larına karşı %100 başarı yakaladı

Ukrayna savaşıyla birlikte modern harp sahasının en yıkıcı asimetrik unsurlarından biri haline gelen kamikaze insansız hava araçlarına (İHA) karşı, geleneksel hava savunma doktrinlerini kökten değiştiren bir başarı haberi geldi. Fransa'nın envanterinde yer alan Tiger taarruz helikopterleri, İran menşeili Shahed intihar dronlarını önleme operasyonlarında görev aldığı tüm angajmanları kayıpsız tamamladı. Muharebe sahasında kaydedilen %100’lük bu çarpıcı imha oranı, milyon dolarlık hava savunma füzelerinin bin dolarlık dronları vurmak için harcandığı küresel mühimmat krizine karşı askeri literatürde ezber bozan bir alternatif sundu.

Asimetrik drone tehditlerine karşı hava savunmasında helikopter kaldıracı

Geleneksel radarların ve yüksek irtifa hava savunma bataryalarının, radardan kaçma kabiliyetine sahip alçak irtifadan uçan küçük İHA’ları tespit ve teşhis etmekte zorlandığı bilinen bir askeri gerçekliktir. Tiger taarruz helikopterleri ise tam bu noktada, taktik saha radarlarından ve erken uyarı uçaklarından gelen anlık istihbarat verilerini kullanarak Shahed kamikaze dronlarının uçuş rotalarını havada dikey bir bariyer gibi kesmeyi başardı. Helikopterlerin sahip olduğu gelişmiş optronik sistemler ve kızılötesi (IR) nişangahlar, motor ısı çıkışı oldukça düşük olan bu küçük dronları gece ve gündüz koşullarında mükemmel bir doğrulukla kilit altına alabildiğini operasyonel olarak tescilledi.

Maliyet etkinliği rekabetinde Avrupa savunma sanayisinin yeni zaferi

Madalyonun mali boyutunu ve küresel savunma ekonomisini incelediğimde, bu gelişmenin batılı orduların lojistik bütçelerini çok büyük bir yükten kurtaracağını savunuyorum. Bir adet Shahed drone platformunu düşürmek için harcanan yüzbinlerce dolarlık hava savunma füzeleri yerine, Tiger helikopterlerinde bulunan 30 mm'lik taret toplarının kullanılması imha maliyetini neredeyse sembolik seviyelere indirdi. Mühimmat üretim kapasitelerinin küresel talebe yetişemediği mevcut finansal konjonktürde, bu maliyet etkin avcılık yöntemi Airbus Helicopters tarafından üretilen Tiger platformlarının uluslararası pazardaki elini belirgin şekilde güçlendiriyor.

Muharebe sahasında yeni doktrin ve helikopterlerin değişen stratejik rolü

Soğuk Savaş döneminde tamamen tank avcısı olarak tasarlanan taarruz helikopterleri, artık aktif birer alçak irtifa hava savunma avcısına dönüşüyor. Tiger helikopterlerinin yakaladığı bu kusursuz operasyonel başarı performansı, NATO üyesi ülkelerin hava sahası koruma konseptlerinde helikopter filolarına daha fazla bütçe ve lojistik rol ayırmasına neden olacaktır. Sonuç olarak, İran yapımı İHA tehditlerinin küresel yayılımına karşı elde edilen bu teknolojik ve taktiksel üstünlük, Avrupa savunma sanayisinin operasyonel vizyonunu tahkim etse de, bu taktiğin çoklu ve sürü drone saldırılarında ne kadar sürdürülebilir olacağı önümüzdeki dönemlerin en büyük askeri sınavı olmaya devam edecektir.