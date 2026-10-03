Garpiya-A1E vitrine çıkıyor: Rusya, kamikaze İHA için fabrika teklif ediyor

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Rus devlet savunma ihracat şirketi Rosoboronexport, Garpiya-A1E için küresel pazarlama kampanyası başlattığını duyurdu. Rus tarafına göre pazarlama faaliyetleri ağustos ayında başlatıldı. İhracat versiyonunun önümüzdeki dönemde Vietnam ve Çin'deki savunma fuarlarında potansiyel müşterilere gösterilmesi planlanıyor.

Rosoboronexport Genel Müdürü Alexander Mikheev, şirketin Garpiya-A1E tedariki ve Rusya'ya dost ülkelerde üretimin yerelleştirilmesi için müzakerelere açık olduğunu açıkladı.

Teklif sadece İHA değil, üretim hattı

Rusya yalnızca hazır İHA sistemlerinin satışını değil, uygun ülkelerde yerel üretimin kurulmasını ve üretimin ortaklaştırılmasını da teklif ediyor. Üretici Almaz-Antey'in iştiraki IEMZ Kupol'un Garpiya-A1E'nin seri üretimini kurduğu ve iç talebi aksatmadan ihracat siparişlerini karşılayacak kapasiteye ulaştığı savunuluyor.

Rusya, sistemin Ukrayna'da taktik kullanımının ardından yabancı müşterilerden ilgi gördüğünü ve Garpiya-A1E'nin şimdiden birkaç potansiyel ortağa sunulduğunu belirtiyor.

1000 km menzil, Shahed benzeri tasarım

Dış görünüm olarak İran tasarımı Shahed-136 ailesine benzetilen Garpiya-A1'in, Çin menşeli Limbach L-550 E motorlarıyla Rusya'da üretildiği istihbarat raporlarına yansımıştı. İhracat versiyonu Garpiya-A1E için azami menzilin 1000 kilometreye kadar çıktığı aktarılıyor.