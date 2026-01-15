GE Aerospace ve Lockheed Martin hipersonik füze sistemi testlerini tamamladı

GE Aerospace ve Lockheed Martin, hipersonik füzelerde kullanılmak üzere sıvı yakıtlı döner detonasyonlu ramjet motorunun (Rotating Detonation Ramjet Engine/RDRE) uygulanabilirliğini gösteren bir dizi motor testini başarıyla tamamladı. Bu çalışma, iki şirket arasında daha geniş kapsamlı ortak teknoloji geliştirme anlaşması çerçevesindeki ilk ortak girişim olma niteliğini taşıyor. GE Aerospace ve Lockheed Martin, 2026 yılı boyunca ramjet teknolojisinin olgunlaştırılmasına devam edecek.

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre, yapılan testler, GE Aerospace’in döner detonasyonlu yanma sistemi ile Lockheed Martin’in yüksek hızlı hava akışını yanma odasına yönlendiren hava alığının entegresyonu ile gerçekleştirildi. Şirketler, GE Aerospace Araştırma Merkezi'nde, ramjet ateşleme ve seyir koşullarını kapsayan direct-connect testlerini yaptı. Bu bağlamda şu koşullar test edildi; farklı hız ve irtifalarda süpersonik uçuşu temsil edecek şekilde motora hava enjekte edilerek özellikle atmosferin kararlı yanmayı zorlaştırdığı yüksek irtifalarında sistemin çalışabilirliğini doğrulanmıştır.

Lockheed Martin Advanced Programs Başkan Yardımcısı Randy Crites ise şu ifadelere yer verdi:

“2 yıllık şirket içi yatırımın ardından gerçekleştirilen bu gösterim, uygun maliyetli kabiliyetleri ordumuza hızla kazandırma konusundaki iş birliği, inovasyon ve ortak kararlılığın gücünü ortaya koyuyor. Bu kompakt ramjet, Lockheed Martin’in ramjet hava alığındaki uzmanlığını yansıtıyor ve aşırı hızlarda genişletilmiş menzil sunuyor. Artan tehdit ortamında ABD’nin hipersonik kabiliyetlerini ileri taşımayı hedefleyen bir itki sistemi sunmaya kararlıyız.”

GE Aerospace Edison Works Advanced Programs Başkan Yardımcısı Mark Rettig ise şunları söyledi:

“GE Aerospace’in hipersonik yetenekleri çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor ve Lockheed Martin ile olan bu iş birliği, yolculuğumuzda bir sonraki önemli adımı temsil ediyor. RDRE ve hava alığı üzerindeki testler beklentilerin ötesinde sonuç verdi ve ileri seviye hava soluyan hipersonik itki teknolojilerimizi olgunlaştırmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz.”

Bu gelişme; çok yüksek verimde yanma reaksiyonlarının gerçekleştiği RDRE teknolojisinin geleneksel ramjet seçeneklerine kıyasla daha düşük maliyetle, daha yüksek hızlarda (hipersonik dahil) ve daha uzun menzilde uçabilen füzelerin önünü açmaktadır.

Bunu mümkün kılan unsurlar ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

- Kompakt tasarım, daha fazla yakıt veya faydalı yük taşınmasına olanak sağlıyor ve üretim maliyetlerini düşürüyor.

- Geliştirilmiş yakıt verimliliği ve itki üretimi, menzilin artmasını sağlıyor.

- Daha düşük hızlarda ateşleme (ignition) mümkün olduğu için ramjet motorun başlatılmasında daha küçük iticiler (booster) kullanılabiliyor.