Savunma havacılığı envanterlerinde stratejik caydırıcılığı artırmaya yönelik küresel adımlar hız kazanırken, çok uluslu askeri tedarik zincirinde kritik bir gelişme kaydedildi. ABD Hava Kuvvetleri, taktik hava filosunun su üstü ve kara hedeflerine karşı etkinliğini pekiştirmek amacıyla Norveç üretimi seyir füzelerinden ek sipariş verdiğini duyurdu. Yapılan bu yeni tedarik anlaşması, füzelerin F-35 gibi gelişmiş platformlara tam entegrasyon sürecini hızlandırırken askeri havacılık bütçelerindeki modernizasyon payının verimli kullanımını da doğrudan destekliyor.

Radar görünmezliği ve otonom hedef tespiti operasyonel başarıyı artırıyor

Yeni nesil mühimmat teknolojisinin kalbini oluşturan gövde tasarımı, radar kesit alanını en aza indirerek düşman hava savunma sistemlerini aşma yeteneğini %35 oranında yukarı taşıyor. Füzenin üzerinde yer alan gelişmiş kızılötesi arayıcı başlık ve otonom hedef tanıma algoritmaları, sinyal karıştırma ve elektronik harp koşullarında bile hedeflerin hassasiyetle imha edilmesini sağlıyor. Bu sayede karmaşık muharebe sahalarında görev başarı oranının %22 seviyesinde arttığı gözlenirken, uzun menzilli uçuş profili sayesinde dost uçakların riskli bölgelere girmeden güvenli mesafeden atış yapmasına olanak tanınıyor.

Savunma sanayi ortaklıklarında üretim hacmi büyüyor

Bu büyük ölçekli sipariş, üretici savunma şirketlerinin üretim hatlarındaki kapasite kullanım oranlarını %18,50 seviyesinde artırarak tesislerin uzun vadeli iş yükünü güvence altına alıyor. İki ülke arasındaki askeri ve endüstriyel ortaklığı pekiştiren bu hamle, gelecekteki ortak savunma projeleri için de güçlü bir referans oluşturuyor. Analizler, bu tarz stratejik akıllı mühimmat tedariklerinin, küresel askeri lojistik ağlarındaki parça standardizasyonunu kolaylaştırdığını ve bakım-onarım maliyetlerinde %12 düzeyinde bir tasarruf sağladığını gösteriyor.