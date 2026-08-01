General Dynamics deniz filolarının modernizasyonu için 273 milyon dolarlık yeni bir sözleşme aldı
General Dynamics, ABD Donanması ile imzaladığı 273,45 milyon dolarlık yeni anlaşma kapsamında askeri deniz platformlarının üretim, bakım ve modernizasyon süreçlerini üstlendi. Büyük kısmı savunma tedarik fonlarından karşılanacak olan projede, ana odak noktası savaş gemilerinin operasyonel kabiliyetlerinin artırılması olacak.
Savunma sanayisinin önemli aktörlerinden General Dynamics, deniz muharip sistemleri ve kritik askeri destek hizmetlerini kapsayan iki büyük ihalede toplamda 273 milyon dolarlık iş hacmine ulaştı. Toplam bütçenin %63'üne denk gelen 172 milyon dolarlık pay, anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte doğrudan serbest bırakıldı. Bu adım, şirketin savunma pazarındaki lider tedarikçi konumunu daha da sağlamlaştırıyor.
Savaş gemileri için kapsamlı bakım dönemi başlıyor
Sözleşme paketinin en büyük ve maliyetli parçasını, Virginia eyaletindeki Norfolk tersanesinde gerçekleştirilecek olan geniş ölçekli gemi onarım faaliyetleri oluşturuyor. Bu kapsamda, USS Truxtun isimli askeri muhrip gemisinin gövde bakımı, teknolojik olarak yenilenmesi ve muharebe sistemlerinin güncellenmesi sağlanacak. Yatırım hacminin 183,23 milyon dolarlık kısmı doğrudan bu geminin modernizasyon periyoduna aktarılarak operasyonel ömrü uzatılacak.
Denizaltı sistemlerine altyapı desteği sağlanacak
İmzalanan anlaşmaların ikinci ayağında ise su altı savunma unsurlarına yönelik mühendislik ve tasarım planlama hizmetleri yer alıyor. Groton merkezli denizaltı birimleri, stratejik saldırı kabiliyetine sahip nükleer denizaltı filolarının lojistik sürdürülebilirliği için yeni siparişleri üretim hattına dahil edecek. Şirketin mevcut sipariş defterini genişleten bu hamle, tersanelerdeki istihdamın korunmasına ve üretim eğrisinin dengede kalmasına katkı sunacak.
Finansal bütçenin dağılımı netleşti
Sözleşmenin mali arka planında farklı savunma bütçelerinden aktarılan paylar dikkat çekiyor. Ana gövdeyi oluşturan 172,22 milyon dolarlık kısım donanma tedarik bütçesinden karşılanırken, kalan bölümler için geçmiş dönem operasyonel destek fonları devreye sokuldu. nisan ayında yürürlüğe giren ve rekabetçi bir ihale sürecinin ardından kesinleşen projelerin, opsiyon haklarının kullanılması durumunda 2030 yılına kadar uzanacak bir takvime yayılması öngörülüyor.